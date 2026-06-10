FOTO Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma

Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma Superliga
SPORT.RO
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Fotbalistul celor de la FCSB a ajuns pe masa de operație.

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Siyabonga NgezanaFCSBoperatie
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Siyabonga Ngezana s-a chinuit pe parcursul sezonului trecut din cauza accidentărilor. 

Siyabonga Ngezana s-a operat

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Ngezana 121225
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Fundașul sud-african s-a chinuit din cauza unei accidentări la genunchi în stagiunea recent încheiată. Inițial, Ngezana a jucat accidentat și le-a ascuns celor de la FCSB faptul că are probleme la genunchi în speranța că va putea ajunge la Cupa Mondială.

În cele din urmă, s-a aflat de accidentarea lui Ngezana, însă fotbalistul a refuzat să se opereze, motiv pentru care a stat mai mult pe banca de rezerve. Astfel, fundașul a ratat și convocarea la naționala Africii de Sud pentru Cupa Mondială.

În această vară, însă, Ngezana a decis să se opereze. Fotbalistul a suferit o intervenție chirurgicală la Roma. Sud-africanul le-a oferit fanilor câteva imagini în care apare imediat după operație.

A început deja recuperarea. Ne revedem în curând!”, a fost mesajul transmis de Ngezana.

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