Siyabonga Ngezana s-a chinuit pe parcursul sezonului trecut din cauza accidentărilor.
FOTO Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma
Fotbalistul celor de la FCSB a ajuns pe masa de operație.
Fundașul sud-african s-a chinuit din cauza unei accidentări la genunchi în stagiunea recent încheiată. Inițial, Ngezana a jucat accidentat și le-a ascuns celor de la FCSB faptul că are probleme la genunchi în speranța că va putea ajunge la Cupa Mondială.
În cele din urmă, s-a aflat de accidentarea lui Ngezana, însă fotbalistul a refuzat să se opereze, motiv pentru care a stat mai mult pe banca de rezerve. Astfel, fundașul a ratat și convocarea la naționala Africii de Sud pentru Cupa Mondială.
În această vară, însă, Ngezana a decis să se opereze. Fotbalistul a suferit o intervenție chirurgicală la Roma. Sud-africanul le-a oferit fanilor câteva imagini în care apare imediat după operație.
”A început deja recuperarea. Ne revedem în curând!”, a fost mesajul transmis de Ngezana.
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