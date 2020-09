"Viitorul - Astra a strans sublimul si ridicolul intr-o singura partida!" Mihai Mironica, despre duelul echipelor de la coada clasamentului

Sublimul a venit din calitatea jocului Viitorului.

Din frumusetea fazelor in care s-a marcat, chiar din calitatea generala a jocului echipei pe care nu stim cat de mult o mai conduce Gica Hagi. Matan confirma ca s-a intors “barbat” din stagiul de la Voluntari si este cel mai bun jucator al Viitorului in acest inceput de sezon. Gabi Iancu este o perla a Ligii 1, iar pastrarea lui la Ovidiu in locul unui transfer in lumea araba este un mare succes chiar pentru intregul campionat. Iar jocul perfect al tripletei ofensive a Viitorului a fost completat de un Luckassen inspirat, prompt. O inventie a lui Poli Iasi in prima jumatate a acestui an de care s-a grabit apoi sa profite Gica Hagi. O dovada ca binele echipei chiar si pentru Viitorul nu este neaparat promovarea tineretii autohtone atunci cand Luckassen joaca pur si simplu mai bine decat George Ganea.

Ridicolul a venit in acest meci din partea lui Istvan Kovacs, arbitrul ajuns la un nivel atat de ridicat in fotbalul european. Lipsit probabil de concentrarea pe care o are la partidele internationale, Kovacs i-a refuzat Astrei o lovitura de la 11 metri atat de clara la faultul lui Ghita asupra lui Fatai. Si apoi a dictat un penalty hilar la caderea lui Seto langa Matei. In logica buruienoasa a fotbalului nostru de cooperativa, Kovacs si-a anulat greseala de la faza cu Fatai. De fapt, el si-a dublat-o cu doua momente extrem de importante judecate “ageamistic”. As remarca si faptul ca trebuie s-o lasam mai moale si cu unele idealizari. Iata, si un japonez poate simula si pacali un arbitru. Bine, asta daca nu cumva Kovacs astepta deja sa fie pacalit, simtind ca a gresit la refuzarea acelui penalty la faultul asupra lui Fatai.

Astra este o enigma. O echipa buna aflata in deriva. Cred ca, avandu-i si pe Budescu si Radut, ea se poate transforma radical. Deocamdata, il viruseaza chiar si pe Alibec, giuvaierul care-si pierde din luciditate cand vede ca totul se prabuseste in jurul lui. La nationala, Mirel Radoi va trebui sa apeleze la metoda clasica si sa-i dea un reset lui Denis pentru a-l avea din nou pe acel Alibec de la Klagenfurt.