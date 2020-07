Continua problemele pentru Astra! Clubul lui Ioan Niculae ar putea avea INTERZIS la transferuri 

Astra Giurgiu s-ar putea confrunta cu probleme noi dupa ce au primit interdictie de a participa in cupele europene.

Giurgiuvenii ar putea fi depunctati si ar urma sa primeasca interdictie la transferuri si legitimari in cazul in care nu achita in termen de 5 zile restantele pe care le are catre fostul antrenor, Costel Enche si staff-ul sau. Decizia a fost luata joi de Comisia de Disciplina si Etica din cadrul FRF.

Astra a fost sanctionata si cu o penalitate financiara in valoare de 9 000 de lei, cate 3 000 de lei pentru fiecare dosar.

"Comisia a sanctionat debitorul AFC Astra cu penalitate de 3.000 lei si i s-a acordat un termen de gratie de 5 zile pentru executarea integrala a obligatiilor de plata conform art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din RSTJF, fata de creditorul Enache Constantin.

Comisia a acordat termen in data de 29.07.2020, ora 15.00, data la care debitorul AFC Astra sa prezinte dovada platii fata de creditorul Enache Constantin conform Hotararii nr. 528/CL/16.01.2019 ramasa definitiva prin decizia nr. 5/CR/06.02.2020 pentru a evita interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si depunctarea", apare in solutia comisiei publicata pe site-ul oficial al FRF.

Costel Enache a fost antrenorul Astrei Giurgiu in perioada 17 noimebrie 2018 - 13 iunie 2019. In prezent, fostul antrenor al giurgiuvenilor alaturi de staff-ul sau, secundul Catalin Munteanu si preparatorul fizic Alessandro Cittadino se afla pe banca tehnica a Petrolului Ploiesti.