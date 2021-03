Planul incredibil al lui Sepsi! Clubul finantat din Ungaria vrea titlul in Romania, in sezonul viitor

Cu stadion nou si un buget marit, Sepsi vrea sa le atace suprematia in Liga 1 celor de la CFR Cluj, FCSB si Craiova.

In acest sezon, dupa 26 de etape, Sepsi se afla pe locul al patrulea in Liga 1, la 17 puncte distanta de FCSB si CFR Cluj si la 10 in spatele lui CSU Craiova, dar cu cinci puncte mai mult decat Chindia, echipa afla pe locul al saptelea. Echipa are sanse mari sa joace in play-off, pentru a doua ora in istoria sa, dar, chiar si cu injumatatirea punctajului la finalul sezonului regulat, nu se poate gandi la titlul de campioana. Insa, covasnenii au un plan maret pentru stagiunea viitoare, cand vor sa isi depuna serios candidatura la castigarea trofeului in Liga 1.

Sepsi este un club infiintat in 2011, care a promovat in Liga 1 in urma cu patru ani. De atunci, "ros-albii" au terminat pe locul 9 (locul 3 in play-out / 2017-2018), s-au calificat in play-off (locul 6 / 2018-2019) si au terminat din nou pe locul 9 (locul 3 in play-out / 2019-2020), jucand si finala Cupei Romaniei, pierduta la limita in fata FCSB (0-1 / 2019-2020). Din ultimele patru sezoane, clubul din Covasna nu a avut griji in privinta retrogradarii decat in primul, in rest avand o echipa solida, stabilitate financiara, un sistem eficient de scouting si una dintre cele mai discrete echipe de management din fotbalul romanesc.

MARE PARTE DIN BUGET, DE LA GUVERNUL MAGHIAR SI DE LA COMPANII DIN UNGARIA

In ultimii ani, clubul a investit masiv in infrastructura si in academie, cu ajutorul fondurilor venite de la guvernul maghiar. Incepand cu 2013 si pana in prezent, prin intermediul Magyar Labdarugo Szovetseg (MLSZ) si Bethlen Gabor Alapitvany (BGA), guvernul de la Budapesta a investit peste 75 de milioane de euro, in cele zece proiecte transfrontaliere pe care le-a initiat in zone cu etnici maghiari din Romania, Croatia, Slovacia, Slovenia si Ucraina. In acest timp, cele mai de succes echipe finantate au fost Sepsi, in Romania (calificare in play-off si finala de Cupa Romaniei), FC DAC Dunajska Streda, in Slovacia (vicecampioana in 2019, locul al treilea in 2020), si NK Osijek, in Croatia (calificare in cupele europene si actualul loc secund in 1.HNL, lupta cu Dinamo Zagreb pentru titlul de campioana).

Din informatiile existente, MOL, OTP Bank si Belfry, companii cu actionariat maghiar si sponsori ai lui Sepsi, ar urma sa-si maresca contributiile la bugetul clubului, iar alaturi de cele trei si grupul de numerosi sponsori locali, ar urma sa contribuie cu fonduri si alte doua-trei puternice companii nationale maghiare. In mod normal, clubul avea un buget anual de 4 milioane de euro, dar acesta ar putea fi dublat sau chiar triplat, dorindu-se ca Sepsi sa profite de perioada grea pe care o traverseaza cluburile romanesti de fotbal, in urma izbucnirii pandemiei de coronavirus, si sa isi depuna serios candidatura la castigarea titlului de campioana a Romaniei.

IN MAI 2021, SE INAUGUREAZA NOUL STADION DIN SF. GHEORGHE

La finalul lui 2018, clubul a inaugurat o baza moderna de antrenament, dupa ce, cu un an inainte, Stadionul Municipal din localitate fusese modernizat pentru a putea organiza meciuri de Liga 1. In luna mai 2021, se va da in folosinta si noua arena de Categoria 4 UEFA, care va avea 8.400 de locuri, dispune de una dintre cele mai bune sisteme de noctura din tara si un sistem avansat de intretinere a gazonului si este singurul din tara construit, in ultimii ani, fara ajutorul Companiei Nationale de Investitii (CNI). In Sfantu Gheorghe mai exista si o sala polivalenta de 3.000 de locuri, care a costat 17 milioane de euro si care poate fi folosita de echipa de fotbal, la nevoie, pentru pregatirea din perioada de iarna. Insa, echipa din Sfantu Gheorghe, un oras de doar 55.000 de locuitori, resedinta celui mai putin populat judet al Romaniei (225.000 locuitori), are ambitii mari pentru sezonul viitor. Sepsi OSK este foarte populara in Ungaria, acolo unde presa scrie constant despre rezultatele sale si o televiziune a transmis deja meciurile sale din Liga 1.

IN VARA, SEPSI POATE FACE CATEVA TRANSFERURI SPECTACULOASE

Desi are un lot valoros, din care fac parte internationalii Bogdan Mitrea si Florin Stefan, fotbalistii romani Florin Purece, Catalin Golofca, Marius Stefanescu, Gabriel Vasvari si Razvan Tincu, carora li se adauga spaniolul Eder Gonzalez, slovacii Pavol Safranco si Peter Gal-Andrezly, francezul Bryan Nouvier, suedezul Admir Bajrovici, bulgarul Radoslav Dimitrov, elvetianul Simone Rapp, croatul Adnan Aganovici, algerianul Rachid Bouhenna, olandezul Anass Achahbar si guineanului Boubacar Fofana, conducatorii cauta solutii pentru intarirea echipei. Cel mai probabil, covasnenii vor aduce mai multi jucatori din Ungaria, printre acesti putand fi ofertati Alexandru Baluta, Adrian Rus, Gicu Grozav si Claudiu Bumba, dar si mai multi internationali maghiari din Nemzeti Bajnoksag I. De asemenea, Dan Petrescu si Ladislau Boloni ar fi fost ofertati pentru a prelua postul de antrenor in campionatul viitor.

Odata cu noua infuzie de capital, covasnenii ar putea deveni rivali ai celor de la FCSB, Craiova si CFR Cluj nu doar din punct de vedere sportiv, dar si pentru transferurile unor vedete din Liga 1, precum Alexandru Matan (FC Viitorul), Andrei Chindris (FC Botosani), Hamidou Keyta (FC Botosani), Valentin Gheorghe (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Diego Fabbrini (Dinamo), Cephas Malele (FC Arges), Paul Anton (Dinamo) sau Yuri Matias (Gaz Metan Medias) sau pentru semnaturile stranierilor Constantin Budescu si Eric Bicfalvi. In lupta pentru titlu, Sepsi ar putea avea un aliat nesperat in cei de la FK Csikszereda Miercurea Ciuc, care li se pot alatura curand in prima divizie, ocupand acum locul al treilea in Liga 2, care duce in play-off-ul de promovare, la doar trei puncte in spatele liderului FCU Craiova.