Astra forteaza intrarea in playoff! Un fost jucator de la Sepsi si un mijlocas cu experienta in Franta s-au inteles cu echipa lui Neagoe. Anuntul oficial al clubului

Astra se intareste in incercarea de a prinde un loc de playoff in acest sezon.

Clubul giurgiuvean a anuntat pe o retea de socializare ca a ajuns la intelegeri cu fundasul croat Igor Jovanovic si cu mijlocasul defensiv francez Yann Boe-Kane.

In varsta de 31 de ani, Jovanovic a mai jucat in Liga 1, la Sepsi, in sezonul 2018-2019. Dupa despartirea de echipa din Sfantul Gheorghe, croatul a evoluat in Grecia pentru Panetolikos si in Coreea de Sud pentru Seongnam.

Boe-Kane are o experienta bogata in fotbalul francez, unde a jucat pentru mai multe echipe din Ligue 2, precum Auxerre, Red Star, Ajaccio si Le Mans.

Pentru fotbalistul de 29 de ani va fi a doua experienta in afara Frantei, dupa ce in a doua parte a sezonului 2014-2015 a jucat in Grecia pentru Ergotelis.

Aceste transferuri realizate de Astra vin in contextul in care clubul se confrunta cu probleme financiare. La finalul meciului cu Craiova, jucatorii lui Neagoe au semnalat faptul ca au restante salariale si ca situatia este aproape identica cu cea de la Dinamo.

"Cred ca am obosit sa vorbesc pe subiectul asta. Stie toata lumea care sunt problemele. Sunt aceleasi probleme ca la Dinamo, de exemplu. Acolo se vorbeste mai mult, dar la noi, nefiind o echipa de traditie si fara multi suporteri, nu prea intereseaza multa lume.

Sunt promisiuni. Speram sa se rezolve, dar nu vreau sa comentez mai mult. E treaba conducerii, sa fie liniste la echipa si noi sa adunam puncte.

Cand sunt probleme pe mai multe parti, e mai greu sa emiti pretentii. Automat, atunci cand ai un esec, ai in cap treaba asta ca nu ti se ofera toate conditiile, ai un alibi.

In Romania sunt jucatorii obisnuiti asa din cauza vechiului sistem si consider ca trebuie sa se schimbe atat de la noi, dar, in principal, de la oamenii care conduc acest sport", a spus mijlocasul Astrei.