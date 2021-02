FC Arges - Sepsi, LIVE TEXT de la 19:00 | Serie buna pentru ambele echipe! Arges, neinvinsa de sapte meciuri! Sepsi vine dupa patru remize consecutive

Urmarim si comentam meciul dintre FC Arges si Sepsi pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FC Arges si Sepsi Sfantu Gheorghe se intalnesc in partida restanta din etapa cu numarul douazeci si unu din Liga 1. Meciul programat initial pe 2 februarie a fost amanat din cauza focarului de Covid-19 de la echipa lui Leo Grozavu.

Ambele echipe vin dupa o serie incredibila de meciuri fara infrangere. FC Arges nu a mai pierdut de sapte meciuri, in timp ce Sepsi are o singura infrangere in ultimele 13 partide din campionat.

Nou-promovata Arges se afla pe locul 11 in clasament, cu 26 de puncte obtinute in 22 de meciuri jucate, in timp ce Sepsi e pe locul 5 cu 35 de puncte in 22 de meciuri. Covasnenii pot urca pe locul 4 in cazul in care se impun in deplasarea cu Arges.

In intalnirea din meciul tur, Sepsi s-a impus cu 1-0, datorita golului inscris de Fulop.