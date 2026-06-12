”Este trist!” Detalii neștiute din interiorul lui PAOK! Ce se întâmplă între Răzvan Lucescu și Savvidis și când va fi decis viitorul antrenorului

”Este trist!” Detalii neștiute din interiorul lui PAOK! Ce se întâmplă între Răzvan Lucescu și Savvidis și când va fi decis viitorul antrenorului Fotbal extern
SPORT.RO
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În ultimele zile s-a scris că Răzvan Lucescu are șanse mari să plece de la PAOK Salonic și să semneze în Qatar cu Al Sadd, echipa antrenată până în acest sezon de Roberto Mancini. 

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Din articol

Chiar dacă antrenorul român are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro la PAOK, presa greacă a scris că Ivan Savvidis și-a pus reprezentanții să negocieze cu oficialii grupării din Golf și au ajuns la o înțelegere. Pentru a-l ”transfera” pe tehnicianul român, qatarezii vor trebui să plătească doar 2,7 milioane de euro. 

Conflict mocnit între Răzvan Lucescu și Ivan Savvidis

  • Lucescu razvan paok salonic 2026
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Surse din anturajul antrenorului român au anunțat că acesta nu ar vrea să plece de pe banca lui PAOK, însă cel puțin deocamdată viitorul lui Răzvan Lucescu este incert. Grecii au anunțat când va fi luată o decizie finală în privința sa. 

Viitorul antrenorului român va fi clarificat odată ce Lucescu va sta de vorbă cu Ivan Savvidis, iar discuția telefonică poate avea loc chiar mâine, spune jurnalistul grec Theodoros Hastas.

Cel mai probabil, Lucescu și PAOK nu vor continua împreună. Întrebarea este cum se va întâmpla asta. Lucescu nu vrea să demisioneze, PAOK nu vrea să îl demită, dar nici unul, nici altul nu vor să continue colaborarea. Cel mai probabil, nimeni nu vrea să fie atât de evident că există o ruptură. Este trist.

Se poate decide în urma unei conversații telefonice între Savvidis și Lucescu. Ar putea avea loc mâine, dar nu este exclus să continue împreună. S-a întâmplat și anul trecut. Lucescu și Savvidis au o relație apropiată, dar se mai ceartă din când în când, dar vara trecută s-au spus niște cuvinte grele. După două săptămâni, au vorbit și au decis să continue împreună”, a spus jurnalistul Theodoros Hastas. 

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