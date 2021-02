Kyle Lafferty si-a gasit echipa dupa ce a ratat transferul la Sepsi Unde ajunge

Sepsi a incercat sa dea lovitura in ultimele zile din mercato prin aducerea lui Kyle Lafferty, insa transferul nu s-a mai realizat.

Echipa condusa de Leo Grozavu a cautat sa-si intareasca compartimentul ofensiv, dupa ce transferul lui Ante Vukusic a fost deturnat de rivala FCSB, si a negociat pentru transferul lui Kyle Lafferty. Atacantul nord-irlandez a laudat clubul din Sfantu Gheorghe si recunoaste ca a mai avut si o alta oferta din Liga 1.

"Am discutat cu cei de acolo despre proiect. Despre nivelul la care este acum clubul, despre ce investitii vor sa faca si unde vor sa il duca. Iti spun sincer ca mi s-a parut un proiect ambitios, foarte interesant. Am avut o oferta si din alta parte din Liga 1, dar cei de la Sepsi au fost mai decisi, mi-au propus ceva concret. Nu a fost sa fie.[...] Nu vreau sa dezvalui numele celuilalt club, din respect pentru cei de acolo. Daca ar fi fost o oferta concreta, discutam fara probleme. Negocierile cu Sepsi pot spune ca sunt inchise definitiv. Nu cred ca vor reveni cu o propunere mai buna. Poate ca o sa vin in Romania, cand se va putea, macar ca turist", a mai spus Lafferty, pentru ProSport.

Dupa ce negocierile cu Sepsi nu s-au finalizat, Kyle Lafferty a semnat cu FC Kilmarnock, locul 10 din prima liga scotiana, unde va evolua pana la finalul sezonului. De-a lungul carierei Lafferty a jucat, printre altele, pentru Rangers, Palermo, Norwich, Birmingham, Sunderland si Reggina, iar pentru nationala din Irlanda de Nord a marcat 20 de goluri in 75 de selectii.