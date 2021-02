Nebunie la Hermannstadt 1-2 Sepsi! Barsan a dat penalty si Sf. Gheorghe a castigat. Proteste vehemente ale Sibiului! Sepsi e aproape SIGURA de playoff

Sepsi s-a impus la Medias in fata lui FC Hermannstadt cu 2-1 si ajunge la 40 de puncte, 7 peste locul locul 7 din Liga 1.

Echipa lui Leo Grozavu e aproape sigura de locul sau in playoff, cu 5 etape inainte de finalul sezonului regulat.

Sepsi a tremurat pentru victoria cu Sibiul. Golofca a adus-o in avantaj in minutul 12, apoi Bagaric, omul care a scos penalty-ul cu FCSB, a egalat la 1, in minutul 25. Diferenta s-a facut in partea a doua, dupa un penalty scos de Achahbar.

Olandezul a fost incomodat in saritura, in interiorul careului, iar Barsan a dat 11 metri. Gazdele n-au fost convinse ca decizia e corecta si au protestat vehement, fara sa-l impresioneze, insa, pe central. Vasvari a transformat si Sepsi se intoarce la Sf. Gheorghe cu toate punctele!

AICI VIDEO: faza controversata care a stabilit scorul final!