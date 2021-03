EXCLUSIV | Laszlo Boloni poate antrena in Liga 1! Ce echipa il doreste insistent pe fostul selectioner pentru a castiga titlul

Acesta se poate intoarce sa antreneze in Romania, la 20 de ani dupa ce a lasat nationala pentru Sporting Lisabona.

Presa din Grecia a anuntat ca "Loti" Boloni este pe cale sa fie demis de la Panathinaikos, dupa ce a pierdut sprijinul jucatorilor, care au mers al patronul Giannis Alafouzos si au cerut ca tehnicianul roman sa fie demis. In ultimul sezon, Boloni a mai fost concediat de la Gent, din acelasi motiv. Dupa numai trei etape si 25 de zile pe banca belgienilor, din cauza rezultatelor slabe si dupa ce fotbalistii sai s-au plans conducerii clubului, presedintele Ivan De Witte a spus ca "a fost o eroare de casting, relatia dintre antrenor si grup nu era buna deloc" si a rupt intelegerea.

Acum, dupa cinci infrangeri consecutive, eliminarea din Cupa Greciei, sanse minime la titlu, dificultati in a prinde un loc de cupe europene si foarte multe critici primite, jucatorii au acuzat public lipsa de comunicare, tactica si metodele de pregatire ale antrenorului roman, iar presa a acuzat "anti-fotbalul" si "mentalitatea de echipa mica" impuse de Boloni la Atena. Jurnalistii greci cred ca Boloni va fi demis dupa meciul cu PAOK Salonic, care se va disputa pe 14 martie, si va fi inlocuit cu Giannis Anastasiou, cel care a cucerit ultimul trofeu cu Panathinaikos, Cupa Greciei, in 2014.

Dar tehnicianul nu duce lipse de oferte, chiar recent el dezvaluind ca "sper sa ma intorc in Romania, am avut deja doua discutii". Din informatiile Sport.ro, una dintre oferte ar fi venit din partea lui Sepsi Sf. Gheorghe, care i-ar fi promis un proiect ambitios pentru sezoanele viitoare, cu un stadion nou, un lot intarit, bani de investitii si ambitii de titlu. Boloni a mai fost aproape de o revenire in Romania, in 2015, dar ASA Tg. Mures a pierdut atunci titlul in ultima etapa de campionat si nu a mai jucat in prelimariile Champions League, ulterior echipa intrand in colaps financiar. Antrenorul este nascut la Tg. Mures, intr-o familie de secui, si a crescut la Tarnaveni, la 180 km de Sf. Gheorghe, in asa-numitul Tinut Secuiesc. Pe lista de posibili antrenori ai lui Sepsi se mai gaseste si Dan Petrescu, campionul Romaniei in ultimele trei sezoane cu CFR Cluj.

Laszlo Boloni (67 ani) a jucat ca mijlocas central pentru Chimica Tarnaveni (1967-1970), ASA Tg. Mures (1970-1984), Steaua (1984-1987), Racing Jet Wavre (1987-1988), US Creteil (1988-1989) si US Orleans (1989-1992). El a fost desemnat cel mai bun jucator roman al anului de doua ori (1977, 1983), fiind selectionat de 102 ori la nationala Romaniei, pentru care a marcat 23 de goluri si cu care a participat la Euro 1984. In palmaresul sau de jucator se gasesc Cupa Camionilor Europeni (1985-1986), Supercupa Europei (1986), trei titluri de campion in Divizia A (1984-1985, 1985-1986, 1986-1987), doua trofee Cupa Romaniei (1984-1985, 1986-1987) si o finala de Cupa Intercontinentala (1986).

Ca antrenor, el le-a pregatit pe AS Nancy (1994-2000), Romania (2000-2001), Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006), AS Monaco (2006-2007), Al Jazeera Abu Dhabi (2007-2008), Standard Liege (2008-2010), Al Wahda Abu Dhabi (2010-2011), Lens (2011), PAOK Salonic (2011-2012), Al Khor (2012-2015), Al Ittihad Jeddah (2015), Royal Antwerp (2017-2020), Gent (2020) si Panathinaikos (2020-2021), fiind campion in Portugalia si Belgia si castigand Gulf Cup Champions League.