Burca trage semnalul de ALARMA, dupa meciul slab facut de CFR impotriva lui Sepsi! "Nu se poate sa aiba adversarul atatea ocazii!"

CFR a reusit sa castige pe terenul lui Sepsi, scor 1-0.

Chiar daca ardeleni au avut superioritate numerica 40 de minute din meci, echipa condusa de Edi Iordanescu nu a reusit sa faca o partida buna. Mai mult decat atat, Sepsi a avut ocazii de gol chiar si cu un om in minus pe finalul partidei.

Fundasul ardelenilor, Andrei Burca, a rabufnit la finalul partidei. Jucatorul feroviarilor a spus ca echipa nu a reusit sa joace asa cum ar fi trebuit in primele 45 de minute. El a scos in evidenta faptul ca adversarii si-au creat multe ocazii cu usurinta.

"Nu am inceput deloc bine meciul si cred ca am facut cea mai proasta repriza de cand sunt eu la CFR Cluj. Nu se poate sa aiba adversarul atatea ocazii! Trebuie sa ne dea de gandit. Avem 8 zile pana la urmatorul meci sa remediem aceste probleme. In primele 4-5 meciuri de cand a venit Mister, nu aveau adversarii ocazii. In ritmul asta…

Trebuie sa ne revenim, asa nu se poate. Stim ca avem cea mai buna aparare si trebuie sa ramana asa. Am jucat doi ani la rand in cupele europene, nu au avut adversarii ce a avut Sepsi in aceasta repriza. Nu cautam scuze, suntem constienti ca au avut doua zile in plus de refacere, dar nu exista scuze si trebuie sa ne gandim foarte bine la ce avem de facut saptamana viitoare. In ritmul acesta, muncim degeaba si pierdem campionatul", a spus Burca la sfarsitul partidei.

Dupa aceasta victorie CFR a acumulat 37 de puncte si a egalat-o pe FCSB in clasament, care are un meci mai putin disputat.