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Barcelona și-a reconsiderat poziția de a aștepta până în septembrie sau octombrie și vrea să înceapă acum discuțiile pentru prelungirea contractului atacantului Ferran Torres (26 de ani).

Barcelona pregătește prelungirea contractului pentru Ferran Torres

După plecarea lui Robert Lewandowski și în timp ce încearcă să-l transfere pe Julian Alvarez, FC Barcelona caută să-și asigure serviciile lui Ferran Torres, al cărui contract expiră în 2027, notează Mundo Deportivo.

Clubul catalan a început procesul de prelungire a angajamentului lui Torres, după cum susține sursa citată anterior.

Motivele amânării din partea Barcelonei

Clubul a fost inactiv în ultimele luni referitor la viitorul atacantului central spaniol, crezând că există suficient timp începând cu septembrie sau octombrie pentru a-i rezolva situația.

De fapt, conducerea catalană a urmat o abordare similară cu Frenkie de Jong înainte de ultima sa prelungire a contractului.

Barça nu a intrat în panică când mijlocașul olandez a intrat în ultimul an de contract și a ajuns, în cele din urmă, la un acord cu el în septembrie 2025, Frenkie semnând noul său angajament pe 15 octombrie în același an.

Intenția era să se urmeze aceeași tactică și cu Ferran Torres, dar acum Barcelona a decis să accelereze negocierile cu jucătorul din Valencia și să se apuce de treabă.

Prelungire pentru încă trei sau patru sezoane

Torres mai are un an de contract, așa că oferta Barcelonei ar putea fi pentru încă trei sau patru sezoane, lucru care va depinde și de ceea ce vor afla reprezentanții Barcelonei în discuțiile inițiale cu agentul atacantului.

Ferran Torres este considerat un jucător cu un salariu bun, iar fotbalistul nu a dat niciun semn că ar vrea să părăsească clubul, așa că exista convingerea că s-ar putea aștepta puțin mai mult.

Cu toate acestea, Barcelona a decis recent că este mai bine să înceapă să pună bazele prelungirii contractului său. Odată cu plecarea lui Robert Lewandowski, importanța lui Ferran a crescut, lucru întărit indirect și de decizia de a nu activa opțiunea de cumpărare pentru Marcus Rashford, un jucător care, la fel ca și Torres, este o extremă ce poate juca și pe postul de atacant central.

Ferran Torres a impresionat în sezonul trecut

Statisticile lui Ferran Torres vorbesc de la sine despre performanța sa de golgheter ca atacant central, poziția în care Hansi Flick l-a convertit definitiv încă din sezonul trecut.

Torres a participat la 49 de meciuri din La Liga, Cupa Regelui, Liga Campionilor și Supercupa Spaniei, marcând 21 de goluri și oferind trei pase decisive, într-un total de 2.692 de minute de joc.