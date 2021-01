Rednic a INNEBUNIT la finalul meciului cu Sepsi! "E inadmisibil! Astia au bagat 4 fundasi centrali la un moment dat!"

Viitorul a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 3-3, intr-un meci etapei a 19-a din Liga 1.

Baietii lui Rednic au fost aproape sa obtina cele 3 puncte. dar covasnenii au egalat cu 2 minute inainte de flueirul final.

Luckassen a a deschis scorul pentru Viitorul in minutul 9. Gonzalez a restabilit egalitatea pe tabela in minutul 18. Acelasi Luckassen si-a trecut dubla in cont in minutul 45, dupa o pasa venita de la Matan.

La 3 minute de la inceperea reprizei secunde, Sepsi a beneficiat de o lovitura de la 11 metri din care a inscris Mitrea.

In minutul 84, Ciobanu a punctat pentru Viitorul tot de la 11 metri. Cu 2 minute inainte de final, Safranko a egalat pentru Sepsi, iar scorul final a fost 3-3.

Dupa acest rezultat, Mircea Rednic a fost dezamagit.

"Iti pare rau sa muncesti 90 de minute si sa pierzi 3 puncte la ultima faza. Ce ma deranjeaza e ca aveam 2-1, intram minutul 46 dam pe langa minge. Si iese penaltyul care a iesit. Un pic de concentrare, sa vorbesti, e ultimul minut. Nu se poate ala sa sara nestingherit si nimeni sa nu il jeneze in careul de 6 metri.

Chiar imi pare rau ca sunt doua puncte pierdute. Echipa joaca, am jucat de la egal cu o echipa mult mai omogena, cu conditii financiare mult mai bune decat aici. Cu jucatori cu multa experienta. Se vede ca inca nu sunt jucatori cu experienta. Mai tragi de timp, cum au facut ei, s-au asezat, carcei, mai tragi un pic de timp. Asta e mentalitatea de aici si nu e rea" s spus tehnicianul Viitorului.

Rednic nu s-a ferit sa vorbeasca nici despre prestatia centralului Horatiu Fesnic.

"L-or fi certat la pauza ca am inteles ca au venit cu tablete aici si explicau, ceea ce e inadmisibil. Noi nu facem asta. Acum ce ar trebui? Noi sa mergem acum sa aratam la ala ca a dat un corner care e inexistent. Inventat de el. Poate era mai bine sa fie ceilalti ca aia erau mai fotbalisti. Astia au bagat 4 fundasi centrali la un moment dat" a spus antrenorul Viitorului.