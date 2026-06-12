Nana Falemi a fost un fundaș important de la Steaua, unde a jucat în perioada iulie 1999 - ianuarie 2005. În România, fotbalistul a evoluat pentru Petrolul, FC Vaslui, Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș.

Fostul internațional camerunez a bifat cinci meciuri pentru naționala țării sale.

Nana Falemi a jucat împotriva „Generației de Aur”

Prezent în studio-ul Poveștile Sport.ro, Nana Falemi i-a dezvăluit lui Andru Nenciu că a jucat împotriva generației de aur a României chiar înainte de Campionatul Mondial din 1998.

Fundașul central a luat parte la meciul amical dintre România și Petrolul și a vorbit în exclusivitate la Poveștile Sport.ro despre cum a simțit acel duel.

„(n.r. Ce făceai în 1998? Când România se califica la ultimul Campionat Mondial.) Jucam la Petrolul Ploiești, iar înainte ca România să meargă la turneul final din Franța au venit să joace un meci la Ploiești, cu Petrolul.

Eu am jucat în acel amical, cu tot lotul lui Anghel Iordănescu. Erau Hagi, Adrian Ilie, Didi Prodan, Marinescu. Au vrut să facă un meci școală și eram foarte emoționat.”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Fostul jucător de la Steaua a scos în evidență dependența pe care o avea echipa națională a României de Gică Hagi.

„Era un grup puternic, bine sudat. Ceea ce am observat atunci era că jocul era foarte bine organizat pe Gică Hagi. În momentul în care el a fost schimbat jocul s-a stricat puțin, în sensul că echipa depindea foarte mult de el. Jucători valoroși erau în continuare, dar ordinea nu a mai fost aceeași din momentul în care a ieșit el.

A fost un test pentru mine, le admiram jocul, dar nu aveam timp să fiu impresionat de vreun jucător.”, a adăugat Nana Falemi.