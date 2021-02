EXCLUSIV | "L-am dorit, dar l-am si uitat! La ce am vazut, nu cred ca era un castig pentru noi!" Oficialii lui Sepsi nu-l regreta pe Vukusic

Ante Vukusic a fost foarte aproape de a semna Sepsi, insa a fost deturnat de FCSB in ultima clipa.

Cornet Sfaiter, managerul clubului Sepsi, a vorbit sambata despre ratarea transferului lui Vukusic.

"A fost deturnat de FCSB pe ultima suta de metri, dar lucrurile acestea se intampla in Romania, nu suntem suparati. Intr-adevar e un jucator pe care l-am vrut, dar dupa ce l-am vazut la ultimul meci ne-am dat seama ca nu era un castig pentru noi. L-am dorit, dar l-am si uitat.

Sunt lucruri care nu se fac oricum. Nu a fost o surpriza, repet, se intampla in Romania. I-am dorisit si agentului si jucatorului sa fie sanatosi. Noi ne dorim in continuare jucatori care sa faca diferenta, cautam, dar nu suntem disperati", a marturisit managerul lui Sepsi, in direct la PRO X.

Oficialul lui Sepsi a vorbit si despre partida cu Dinamo si se declara surprins de victoria dinamovistilor din Cupa Romaniei.

"Sunt curios si eu de meciul cu Dinamo. Au aratat o alta fata in meciul cu FCSB. Nu a fost o surpriza rezultatul, avand in vedere echipa de start a FCSB-ului. Dinamo a suferit multe schimbari in cadrul lotului, dar sincer, echipa nu arata rau.

Sper sa avem parte de un meci frumos, starea terenului va fi dificila, de temperatura nu mai spun... Jucam la jumatatea lui februarie, la ora 21:00.. Lupta se va duce pana in ultima etapa pentru play-off si la fel si pentru retrogradare", a adaugat Sfaiter la Ora exacta in sport.