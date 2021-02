Inca un atac dur la adresa lui Fabbrini! "Daca ii pui un perete in fata, da cu capul in el!" Dinamovistii, certati dupa remiza cu Sepsi

Dinamo a remizat, scor 0-0, cu Sepsi, in etapa a 23-a a Ligii 1.

Dupa meci, fostul fotbalist Danut Lupu a vorbit despre evolutia "cainilor rosii", fata de care s-a aratat dezamagit. El i-a criticat pe dinamovisti, judecandu-l aspru pe Diego Fabbrini, cel despre care a spus si in urma cu cateva zile ca nu este util echipei.

"Eu cred ca se vorbeste mai mult despre terenuri decat despre fotbal. Noi, pe vremea noastra, umblam cu sacosa cu crampoane dupa noi. E meseria ta. Daca tu nu faci ceva pentru meseria ta, cine sa faca? De ce ies jucatorii inaintea fiecarui meci? Sa vada terenul cum arata, nu?

Astazi cred ca a fost cel mai slab joc al lor. S-au intalnit doua echipe obosite rau de tot. Si Dinamo are o scuza, joaca din trei in trei zile, sunt obositi saracii. Nu, glumesc. Dinamo e o echipa nepregatita fizic, cu toate ca a inceput pregatirea cu Contra.

Scuzati-ma ca va intreb, dar fotbal cum joaca Fabbrini? Daca te uiti atent la el, 99% sta numai cu capul in pamant. El se uita numai la minge. Daca ii pune cineva un perete in fata, s-ar putea sa avem surpriza sa dea cu capul in perete. Ok, driblezi, dar trebuie sa joci si pentru echipa, nu doar pentru tine. Si eu tineam mingea, dar mai dadeam cate o pasa. El nu da o pasa decisiva! De multe ori dribleaza doar lateral. Eu zic sa schimbam portile, sa le punem in lateral.

Eu cred ca nu sunt jucatorii de vina, ci cei care i-au adus. Sa aduca jucatori! Daca tot au incercat...", a declarat Danut Lupu, la DigiSport.

In plus, fostul fotbalist s-a aratat ingrijorat fata de situatia de la club, oficialii fiind nevoiti sa mai achite datorii in valoare de 800.000 de euro pentru a putea obtine licenta pentru urmatorul sezon al Ligii 1.

"Degeaba joaca, poate sa ia si campionatul Dinamo, daca nu platesc licenta... Eu nu cred ca poate Dinamo sa retrogradeze. Eu imi doresc sa plateasca licenta, dar e o misiune imposibila. Pentru oamenii potenti financiar nu, dar pentru oamenii din DDB e o suma foarte mare. Nu ai nicio garantie ca poti sa strangi 800.000 de euro", a spus Lupu.