EXCLUSIV | Nume suprinzator pe lista Craiovei! Ultimul antrenor care a castigat titlul cu FCSB este in carti sa preia echipa

Patronul Mihai Rotaru ar putea sa ii dea o lovitura de imagine rivalului Gigi Becali.

Costel Galca o antreneaza la Vejle Boldklub din martie 2019, perioada in care a condus echipa catre o retrogradare in liga secunda, o promovare fara probleme in Superliga daneza, iar in acest sezon a fost chiar lider al campionatului, la finalul anului trecut. Dar echipa sa a ajuns la al optulea meci la rand fara victorie in campionat, coborand pana pe locul 10 din 12 echipe, la patru puncte distanta de FC Copenhaga, ocupanta ultimului loc care califica in play-off. Ultima victorie in campionat a lui Vejle a fost inregistrata pe 26 octombrie 2020, cand a castigat in deplasarea de la Aalborg. Galca se mai bucura inca de increderea conducerii, dupa ce a promovat mai multi tineri si a alcatuit o echipa cu un buget infim, si este respectat de fanii echipei, dar rezultatele din urmatoarea luna ar putea fi hotaratoare pentru soarta sa pe banca lui Vejle.

Cu o presiune a rezultatelor tot mai mare, Galca a primit si o veste buna. El s-ar afla pe lista scurta a Craiovei pentru inlocuirea lui Corneliu Papura, aceeasi pe care se mai gasesc antrenori din Italia si Portugalia. Craiova i-a mai dorit, in ultima perioada, cu Mirel Radoi, Laurentiu Reghecampf si Cosmin Contra, dar fara succes. In ultimii doi ani, el a fost dorit de Gica Hagi la Viitorul si de Valeriu Iftime la FC Botosani, dar a declinat ofertele, declarand ca "in Romania, toata lumea vrea imediat rezultate, nu exista rabdare si respect pentru antrenor. Una vorbesti cu conducerea, in momentul in care semnezi contractul, cu totul altceva se intampla apoi".

Dar Craiova poate fi atractiva, deoarece vrea sa castige in acest sezon primul titlu dupa o pauza de 30 de ani, are al doilea cel mai valoros lot din Liga 1, cu mai multi internationali, un stadion nou si o baza de pregatire moderna, iar patronul Mihai Rotaru pune la dispozitie un buget generos pentru deplinirea visului de a-si vedea echipa campioana. In plus, lui Galca i se poate oferi un salariu cel putin la fel de mare ca in Danemarca, unde castiga peste 200.000 de euro pe sezon.

Galca este ultimul tehnician care a castigat titlul in Liga 1 cu FCSB, in sezonul 2014-2015 reusind o tripla istorica - campionat, Cupa Romaniei si Cupa Ligii. In ciuda rezultatelor excelente, venite pe fondul unei atmosfere ostile la nivelul conducerii si in anturajul echipei, Galca a fost demis de patronul Gigi Becali la finalul sezonului, pentru ca nu a tinut cont de ordinele acestuia, si nu a mai apucat sa dispute si Supercupa Romaniei, pierduta de "ros-albastri" in fata lui ASA Tg. Mures. In 2018, el era vazut ca un posibil selectioner al Romaniei, dar conducerea FRF i-a preferat ulterior pe Cosmin Contra si Mirel Radoi, dupa ce antrenorul l-a sustinut aprig pe Ionut Lupescu la alegerile pentru sefia Federatiei.

Constantin Galca (48 ani) a evoluat ca mijlocas central pentru Progresul (1988-1989), FC Arges (1989-1991), Steaua (1991-1996), Mallorca (1996-1997), Espanyol (1997-2001), Villarreal (2001-2003), Zaragoza (2003) si Almeria (2003-2006). El a facut parte din "Generatia de Aur" si are 68 de selectii si 4 goluri marcate pentru nationala Romaniei, cu care a jucat la Mondialele din 1994 si 1998 si la Europenele din 1996 si 2000. Ca antrenor, le-a pregatit pe Almeria B (2009-2020), Romania U17 (2013-2014), FCSB (2014-2015), Espanyol (2015-2016), Al Tawoun Buraidah (2016-2017), Al Fayha Majmaah (2017) si Vejle BK (2019-2021). La Vejle, el colaboreaza cu antrenorul secund Dumitru Uzunea, antrenorul cu portarii Valentin Covaciu si preparatorul fizic Ciprian Pruna.