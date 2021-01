Balgradean a facut ANUNTUL dupa accidentarea din meciul cu Sepsi! Cat lipseste portarul campioanei

Cristi Balgradeam s-a accidentat in partida castigata in fata celor de la Sepsi, scor 1-0.

Fostul portar de la FCSB a fost inlocuit la pauza meciului de catre Edi Iordanescu, dupa ce a acuzat probleme musculare. Aceasta este prima accidentarea pe care a suferit-o in cariera Balgradean si ar putea sa stea departe de gazon pentru urmatoarele doua meciuri din Liga 1 pe care le au de jucat "feroviarii".

Luni, jucatorul CFR-ului a efectuat un RMN, iar verdictul medicilor a fost ruptura fibrilara.

"Azi dimineata am facut un RMN si acum asteptam rezultatele. Cel mai probabil este vorba despre o ruptura fibrilara care necesita undeva la 7 zile de pauza. Eu asta sper! Dar suta la suta vom sti abia dupa ce primesc diagnosticul.

Accidentarea nu a picat bine deloc, dar vestea buna este ca acum jucam la o saptamana si am timp sa ma recuperez. Abia luni avem meci cu Hermannstadt in deplasare. Din pacate este prima accidentare din cariera, acum, la 32 de ani! Nu am avut nicio accidentare! Deloc, deloc!

M-am accidentat la sprintul de dupa sutul jucatorului de la Sepsi, nu la sut cum s-a vehiculat. Am simtit ca muschiul este intins la maxim. Cand au intrat doctorii pe teren, era aproape minutul 40, le-am si spus ca la pauza o sa fac schimbare pentru ca simteam ca mi se rupe muschiul!", a spus Balgradean pentru FANATIK.

Iordanescu va trebui sa se bazeze pe Grzegorz Sandomiersk pentru urmatoarele meciuri ale CFR-ului. Polonezul a jucat 5 partide pentru ardeleni, dar doar in doua a fost integralist.