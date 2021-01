"Jocul e penibil! Papura cauta scuze, dar trebuie schimbat!" Antrenorul Craiovei, ATACAT dur dupa remiza cu Sepsi

Universitatea Craiova nu a reusit sa castige primul meci din 2021.

Craiova a remizat cu Sepsi, scor 0-0 pe teren propriu, iar Corneliu Papura a dat vina pe gazonul impracticabil.

Antrenorul oltenilor a spus ca au fost clar dezavantajati, fiind echipa mai tehnica si care a cautat sa construiasca.

Nu de aceeasi parere a fost Ion Craciunescu. Fostul mare arbitru spune ca Papura cauta scuze pentru jocul foarte slab al echipei sale si ar trebui inlocuit:

"Jocul e penibil! N-am mai vazut niciodata Craiova atat de slaba. Papura cauta scuze, iarba prea mare, terenul inghetat... Trebuie schimbat!", a spus Ion Craciunescu la Digi Sport.

De aceeasi parere este si Ionel Danciulescu. Fostul atacant al lui Dinamo spune ca Universitatea Craiova are nevoie de un antrenor cu experienta:

"Craiova are nevoie de un antrenor cu experienta, care sa se impuna in vestiar. Craiova nu are asa ceva in momentul de fata si sufera", a spus Danciulescu.