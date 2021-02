"Nu am vrut sa para ca sunt las!" Cristea, prima REACTIE dupa ce echipa sa a remizat in ultimul minut cu Sepsi! Ce a spus antrenorul

Poli Iasi a scos o remiza in deplasarea cu Sepsi, 3-3.

Echipa antrenata de Andrei Cristea a reusit sa obtina un punct din deplasarea cu Sepsi, la limita, cu un gol inscris la ultima faza a meciului.

Noul antrenor al moldovenilor a vorbit despre rolul pe care si l-a asumat odata cu preluarea bancii tehnice, dar si despre obiectivele sale la echipa.

"E un punct mare, le-am cerut baietilor ca acesta sa fie punctul de plecare. Conteaza mult moralul, mi-a placut ce am vazut la ei. Promit ca echipa va arata mult respct de acum inainte.

De luni am antrenament cu baietii, voi sta pe banca la urmatorul meci. Nu stiu daca se poate vorbi asa, interimar sau o perioada pe banca. In momentul asta, ma bucur de increderea oferita.

Daca eram pe locul 10 sau 11, probabil incercam sa joc mai departe. Dar fiind situatia grea, am incercat sa ma bag la o lupta complicata, nu am vrut sa para ca sunt las.

Ma bucur ca am putut schimba ceva. Ma asteptam ca ei sa cada, am vazut ca pana la pauza mijlocul a avut anumite dificultati.

Sa fii fotbalist e cel mai frumos, ca antrenor este foarte complicat, depinzi nu doar de tine, ci de toti din jurul tau. Nu sunt convins sa nu mai joc, dar ma voi hotari pe viitor si vom vedea.

Am facut sacrificii mari, terminam meciurile la 1 noaptea duminica, luni dimineata eram la Federatie, la licenta. Au fost sacrificii mari facute.

Cel mai importtant e ca nu am dezamagit prin tot ce am facut aici, oamenii de calitate de aici apreciaza lucrurile pozitive care se fac", a spus Andrei Cristea pentru Digi Sport.

"Nu pot intelege...se sperie!"

Antrenorul secund al lui Poli Iasi, Mugur Cornateanu a analizat si el prestatia jucatorilor sai dupa meciul cu Sepsi, laudandu-i pentru modul in care au reusit sa revina de la 3-1 si sa scoata un punct.

"Sa revii de la 3-1 si sa arati atitudine, dorinta de a te bate pana la ultima faza, asta inseamna sa ai caracter. Incepi bine, dai gol, apoi se sperie, nu pot intelege! Iei doua goluri in doua minute, se pune un blocaj, cum a spus Daniel Pancu. Gresim in minutul 44, in loc sa intri cu 2-1 la pauza, intri cu 3-1.

Suntem multumiti de spiritul lor, chiar daca am luat doar un punct, ca lumea sa nu mai spuna ca Iasi nu are ce cauta in Liga 1. Trebuie sa crezi pana in ultima secunda, cum pe noi ne-a intors UTA, asa a fost si la noi azi", a spus Mugur Cornateanu la finalul meciului.