Raspunsul TRANSANT al lui Iordanescu in cazul plecarii lui Djokovic in Turcia: "Nu sunt pregatit sa pierd niciun jucator!" Ce spune despre duelul cu Sepsi

CFR Cluj se deplaseaza la Sf. Gheorghe pentru duelul cu Sepsi din etapa cu numarul saptesprezece!

Campioana Romaniei o infrunta pe Sepsi duminica, 17 ianuarie, in cel de-al doilea meci al anului. CFR Cluj vine dupa victoria in fata 'surprizei' Clinceni, in timp ce echipa lui Leo Grozavu a scos cate o remiza cu favoritele la titlu, FCSB si Craiova in ultimele doua etape.

Edward Iordanescu a prefatat duelul cu Sepsi din campionat, laudandu-si viitorul adversar, pe care il vede cu sanse reale in lupta la titlu.

"Am inceput bine, e important asta, incercam sa construim pe un fond bun, rezultatele influenteaza cel mai tare atmosfera. Ne dorim un rezultat foarte bun, dar suntem extrem de constienti ca intalnim un adversar foarte valoros, care traverseaza din nou o perioada foarte buna. Avem o deplasare lunga cu autocarul, doua zile in minus fata de adversar pentru pregatire.

In totalitate, Sepsi a aratat foarte multe elemente bune si foarte bune, parca e un facut ca intalnim echipe care traverseaza perioade sportive foarte bune. Sepsi e o echipa care nu a pierdut cu echipele care se bat la campionat, asta o califica in cursa pentru titlu. Este in top 3 al echipelor organizate din competitie.

De la -14 grade, la -9 e mai bine, mai putin rau, daca pot spune asa. E greu, cum am mai spus, in perioadele astea, eram toti obisnuiti sa fim in tari cu clima mai blanda.

Sepsi a facut un meci foarte bun cu Craiova, pe care la un moment dat putea sa il castige", a spus Iordanescu la conferinta de presa.

"Vreau sa opresc speculatiile!"

Antrenorul lui CFR Cluj a comentat si zvonurile aparute in presa din Turcia legate de interesul lui Kayserispor pentru Damjan Djokovic. Iordanescu a declarat ca nu exista vreo oferta pentru mijlocasul sau.

"Nu sunt pregatit sa pierd niciun jucator, orice jucator este important pentru CFR. El a dus in multe momente greul, alaturi de multi jucatori importanti din vestiar. E foarte important pentru noi, ar fi o pierdere imensa. Vreau sa opresc speculatiile, sunt multe la adresa clubului. In momentul de fata, nu stiu sa existe vreo oferta pentru vreun jucator, interes poate sa fie din multe parti, pentru multi jucatori.

De aici, pana la a alimenta speculatii despre transferuri care nu sunt sigure sa se faca, nu e cazul", a declarat antrenorul.