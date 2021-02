Octavian Popescu poate rata din nou sansa de a debuta la echipa nationala! Motivul pentru care Becali nu l-ar lasa sa joace

Octavian Popescu a fost convocat la echipa nationala U19 pentru meciul amical cu Serbia de pe 10 martie.

Fotbalistul de 18 ani al FCSB-ului ar putea insa sa nu fie lasat de conducerea clubului sa dea curs acestei convocari, anunta Gazeta Sporturilor.

Aceasta decizie a clubului ros-albastru ar putea veni intrucat intre 7 si 15 martie echipa antrenata de Toni Petrea va juca 3 meciuri in Liga 1, unul dintre fiind chiar cu CFR Cluj pe 12 martie pe Arena Nationala.

FCSB poate sa ii ceara fotbalistului sa refuze convocarea intrucat acest amical nu este trecut ca data oficiala in calendarul FIFA. Astfel, desi este unul dintre cei mai buni tineri fotbalisti din Romania in acest moment, daca nu chiar cel mai bun, Octavian Popescu are sanse mari sa ramana fara nicio selectie la niciuna dintre nationalele de tineret ale Romaniei.

Fotbalistul care a implinit 18 ani la sfarsitul anului 2020 are sanse foarte mari insa sa fie prezent la Campionatul European U21 din vara. Faza grupelor turneului care se va juca in Ungaria si Slovenia se va desfasura la finalul lunii martie, iar majoritatea oamenilor de fotbal din Romania considera ca Popescu nu trebuie sa lipseasca din lotul lui Adrian Mutu.

Octavian Popescu a devenit titular incontestabil in echipa lui Toni Petrea in acest sezon. Fotbalistul venit de la Craiova a jucat 19 meciuri in Liga 1, dintre care in ultimele 13 ca titular, si a marcat un gol, oferind si 6 pase decisive.