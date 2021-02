"Ii va fi foarte greu acum sa prinda o echipa de top!" Primele reactii dupa plecarea lui Dan Petrescu de la Kayserispor! Unde a gresit romanul

Dan Petrescu s-a despartit de Kayserispor dupa mai putin de doua luni de la preluarea echipei.

Turcii au facut anuntul oficial pe contul de Twitter al clubului, spunand ca intelegerea dintre cele doua parti s-a incheiat de comun acord, din cauza unor probleme in familie avute de Petrescu.

Imediat dupa anuntul oficialilor lui Kayserispor au aparut si primele reactii. Vasile Miriuta a declarat ca, din punctul sau de vedere, turcii au renuntat prea usor la un antrenor atat de bun cum este Dan Petrescu.

"Cand am vazut declaratia ofiterului de presa, acum vreo doua zile, cand l-a criticat pe Petrescu, ca echipa nu joaca nimic, ca le e frica sa joace, ca nu au ocazii, puteam sa fac pariu cu oricine, chiar am vorbit cu fiul meu: 'Fii atent ca il da pe Petrescu afara'. Acum s-a confirmat.

Petrescu e un nume, un antrenor foarte bun, poate in primii trei antrenori romani la ora actuala. Odata ce ai castigat trei campionate cu CFR Cluj si ai mai castigat un titlu, nu te duci la o echipa care se bate la retrogradare in Turcia. Stai frumos in Dubai, la plaja, vreo doua luni, cu familia, iti incarci bateriile si iei o echipa de top. S-a dus la o echipa vai mama lor!

E foarte greu sa mai prinzi o echipa de top acum. Odata ce ajungi la un nivel si te da afara dupa o luna de zile, e greu sa mai prinzi o echipa de top. Parerea mea e ca a gresit, eu n-as fi facut niciodata mutarea asta. A vrut sa antreneze... e pacat! Chiar imi pare rau pentru el. Un antrenor care a dus CFR in Europa League s-a dus la o echipa modesta din Turcia", a spus Vasile Miriuta, potrivit LookSport.

In plus, Marius Bilasco a spus ca decizia turcilor este surprinzatoare mai ales in conditiile in care echipa are ca obiectiv salvarea de la retrogradare: "Sunt surprins, nu ma asteptam. Orice echipa isi pune antrenor pentru cel putin sase luni, au obiectiv salvarea de la retrogradare. Nu il schimbi imediat! E surprinzator."