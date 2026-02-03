FOTO ȘI VIDEO Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul Handbal
Cătălin Parfene
Echipa din Ghencea are un trecut strălucit, dar prezentul este dezolant.

SteauaDinamoAndrei NegrilaIonut Georgescustefan laufceac
Dublă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni (actuala EHF Champions League, în 1968 și 1977), Steaua București a retrogradat din nou anul trecut din Liga Zimbrilor în Divizia A (după retrogradarea istorică din 2012).

Însă în actualul sezon din liga secundă ”militarii” au avut un parcurs perfect: 12 meciuri în sezonul regulat, 12 victorii, multe la scoruri astronomice pentru handbal (golaverajul este 525-314) - ultimul succes a fost în week-end, 54-26 cu CSU Târgoviște în Sala Sporturilor Concordia Chiajna, ”casa” Stelei.

Câștigătoare a Seriei B (Divizia A are trei serii), Steaua s-a calificat astfel în play-off-ul de promovare în Liga Zimbrilor.

Steaua - CSU Târgoviște 54-26 în ultima etapă, urmează play-off-ul

🤾‍♂️ HANDBAL

❤️💙 Steaua termină cu maximum de puncte sezonul regulat. A 12-a victorie a fost, din nou, una la scor: 54-26 cu CSU Târgoviște. A fost a treia oară când roș-albaștrii au atins borna de 50 de goluri, dar băieții noștri și-au doborât recordul. Au înscris acum de 54 de ori!

Ovidiu Irimia a fost principalul marcator cu 10 goluri. Celelalte reușite ale Stelei au venit de la Vasile Dobrincu 7, Alex Horneț 6, Alin Roșu 5, Andrei Negrilă 5, Bogdan Mircioiu 4, Shahoo Nosrati 4, Sabin Constantina 3, Ciprian Șandru 3, Maxim Oancea 3, Claudiu Mazilescu 2, Gabriel Burlacu 1 și Valentin Dincă 1.

❤️💙 Urmează play-off-ul pentru echipa antrenată de Ionuț Georgescu. O să se stabilească grupele din play-off și adversarii pentru roș-albaștri.

#spectacolpesemicerc #aicieSteaua #spiritdelupta #Steauasuntemnoi”, a postat Steaua București.

Andrei Negrilă, nepotul lui Marian Cozma, de la Dinamo la Steaua

Dintre marcatorii de mai sus, Shahoo Nosrati (37 de ani) este un internațional iranian care joacă în România de aproape un deceniu, iar pivotul Andrei Negrilă (19 ani, 1,98 metri și 110 kg) provine de la ”eterna” campioană Dinamo.

Andrei Negrilă este nepotul marelui nostru handbalist Marian Cozma, dispărut atât de devreme, la doar 26 de ani.

Două nume importante în staff: Ionuț Georgescu antrenor și Ștefan Laufceac manager sportiv

Antrenorul Stelei este fostul internațional Ionuț Georgescu, retras din cariera de jucător în 2023, iar manager sportiv este un alt nume important, Ștefan Laufceac, fostul portar al naționalei. 

Ambii au fost pe teren la ultimul titlu al echipei din Ghencea, cel din 2008.

”Nu am uitat, să știi, că ți-ai spart nasul pentru Steaua”

”Îți mulțumim, Ionuț-Ștefan Georgescu, pentru toți cei 13 ani petrecuți în culorile Stelei, pentru fiecare gol marcat, pentru fiecare fază în care ți-ai arătat talentul tău înnăscut. 

Nu am uitat, să știi, că ți-ai spart nasul pentru Steaua, ai suferit operații, te-ai chinuit în cârje. Ai luat-o mereu de la capăt, ai strâns din dinți și ai revenit. An după an, cantonament după cantonament, meci după meci. 

Ai fost și rămâi unul dintre noi, unul care nu a trădat!”, scria Steaua București pe site-ul oficial în 2023, la retragerea lui Georgescu din activitatea de jucător.

Steaua în sezonul 2025-2026

Divizia A (liga secundă):

41-28 (a) și 41-30 (d) cu CS Medgidia

35-26 (d) și 52-25 (a) cu CSU Craiova

48-18 (a) și 42-22 (d) cu Concordia Chiajna

36-30 (d) și 50-28 (a) cu CSU Pitești

39-33 (a) și 44-23 (d) cu Dinamo București (echipa a doua)

43-25 (d) și 54-26 (d) cu CSU Târgoviște

Cupa României:

Turul 1: 38-34 cu ACS Dynamic Zalău

Turul 2: 42-22 cu CSU Pitești

Turul 3 (sferturi de finală): cu CSM Vaslui (meciul se va disputa pe 11 februarie)

Palmaresul echipei de handbal Steaua București

* Două Cupe ale Campionilor Europeni (actuala EHF Champions League, în 1968 și 1977), plus alte două finale pierdute (în 1971 și 1989)

* O Cupă Challenge (actuala EHF European Cup, în 2006)

* 35 de titluri de campioană a României (ultimul în 2008 - sunt incluse și cele șapte titluri de la handbal în 11 din anii '50-'60)

* 10 Cupe ale României (ultima în 2009)

VIDEO Steaua București - SKA Minsk 30-24 (tur) și 23-37 (retur) în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989

VIDEO Steaua - Dinamo 19-32 în ultimul episod din ”Eternul derby” (8 februarie 2025, Liga Zimbrilor)

Foto: Steaua București

Info: FRH

