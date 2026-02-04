LIVE TEXT Metaloglobus - FK Csikszereda, de la 16:00. Record ABSOLUT în fotbalul românesc pentru Metaloglobus!

Metaloglobus - FK Csikszereda, de la 16:00. Record ABSOLUT în fotbalul românesc pentru Metaloglobus! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din București este în continuare pe ultima poziție în clasament.

TAGS:
MetaloglobusFK CsikszeredaCsikszeredaYassine ZakirSuperliga
Din articol

Metaloglobus - FK Csikszereda

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, Metaloglobus și FK Csikszereda joacă în primul meci al zilei de miercuri, partidă contând pentru etapa cu numărul 25 din Superligă.

7 decembrie 2025, Metaloglobus - Farul 2-1: a fost a singura victorie reușită de bucureșteni în ultimele 11 etape, interval în care au mai înregistrat două rezultate de egalitate și opt partide pierdute.

Patru puncte au scos ciucanii în stagiunea actuală din postura de vizitatori, 0-0 cu UTA Arad și 2-0 cu FC Hermannstadt.

Sunt formațiile cu cele mai multe goluri încasate, 53 gazdele, respectiv 52 vizitatorii.

Metaloglobus, record ABSOLUT: singura echipă care a făcut toate cele 120 de schimbări posibile în primele 24 de etape

Metaloglobus este singura echipă din campionat care a făcut toate cele 120 de schimbări permise de regulament pe durata primelor 24 de runde, subliniază Liga Profesionistă de Fotbal pe site-ul oficial!

10 jucători cu cetățenie română născuți după 1 ianuarie 2004 au utilizat ciucanii, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Singura confruntare directă dintre cele două în principala competiție internă a avut loc pe 22 septembrie 2025, FK Csikszereda-Metaloglobus 2-2, goluri marcate de Szabolcs Szalay, Szilárd Veres, respectiv David Irimia și Yassine Zakir. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
ARTICOLE PE SUBIECT
Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă
Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă
ULTIMELE STIRI
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Barcelona, anunț major: așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1999!
Barcelona, anunț major: așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1999!
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile



Recomandarile redactiei
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător
AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Alte subiecte de interes
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

„Am dormit cu ea. M-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură!”. Ce s-a întâmplat, în miez de noapte, la Desafio

protv „Am dormit cu ea. M-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură!”. Ce s-a întâmplat, în miez de noapte, la Desafio

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!