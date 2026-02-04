LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, Metaloglobus și FK Csikszereda joacă în primul meci al zilei de miercuri, partidă contând pentru etapa cu numărul 25 din Superligă.

7 decembrie 2025, Metaloglobus - Farul 2-1: a fost a singura victorie reușită de bucureșteni în ultimele 11 etape, interval în care au mai înregistrat două rezultate de egalitate și opt partide pierdute.

Patru puncte au scos ciucanii în stagiunea actuală din postura de vizitatori, 0-0 cu UTA Arad și 2-0 cu FC Hermannstadt.

Sunt formațiile cu cele mai multe goluri încasate, 53 gazdele, respectiv 52 vizitatorii.

Metaloglobus, record ABSOLUT: singura echipă care a făcut toate cele 120 de schimbări posibile în primele 24 de etape



Metaloglobus este singura echipă din campionat care a făcut toate cele 120 de schimbări permise de regulament pe durata primelor 24 de runde, subliniază Liga Profesionistă de Fotbal pe site-ul oficial!

10 jucători cu cetățenie română născuți după 1 ianuarie 2004 au utilizat ciucanii, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Singura confruntare directă dintre cele două în principala competiție internă a avut loc pe 22 septembrie 2025, FK Csikszereda-Metaloglobus 2-2, goluri marcate de Szabolcs Szalay, Szilárd Veres, respectiv David Irimia și Yassine Zakir. Info: LPF

