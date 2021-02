Golul sezonului in Champions League, anulat pentru offside pe National Arena! VAR a intervenit si a DAT GOLUL! Foarfeca fantastica Giroud

Atletico Madrid - Chelsea a fost meciul din fazele eliminatorii din EUFA Chempions League care s-a jucat pe Arena Nationala. In minutul 69, Giroud a avut o super executie.

Campionul mondial a reusit o lovitura din foarfeca din care a trimis mingea in poarta. In prima faza, golul a fost anulat pe motiv de offside, dar dupa ce arbitrul s-a consultat cu cei din camera VAR, reusita a fost validata.

Olivier Giroud has just scored this goal in the UCL RO16. I’m speechless. pic.twitter.com/LLtLeLsriv

In acest sezon de Champions League, Giroud a reusit sa inscrie 6 goluri. De asemenea, Olivier Giroud este primul jucator al lui Chelsea care a marcat 6 sau mai multe goluri intr-o campanie de Champions League de la Didier Drogba (6) in sezonul 2011/12.

???? Olivier Giroud becomes the first Chelsea player to score 6 goals or more in a Champions League campaign since Didier Drogba (6) in 2011/12...#UCL pic.twitter.com/YfyExf3I22