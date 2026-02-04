Coppa Italia a ajuns în faza sferturilor de finală, iar primul duel al rundei le aduce față în față pe Inter și Torino, miercuri seară, de la ora 21:00, pe U-Power Stadium din Monza.

Inter traversează o perioadă solidă, cu o singură înfrângere în ultimele 10 meciuri din toate competițiile și opt victorii.

În turul anterior al Cupei Italiei, echipa lui Cristian Chivu a făcut spectacol la Milano, 5-1 cu Venezia. În ediția trecută, nerazzurrii s-au oprit în semifinale, eliminați de AC Milan.

De cealaltă parte, Torino vine după un succes important în Serie A, cu Lecce, care a mai calmat tensiunile după o perioadă complicată.

În Coppa Italia, echipa din Torino a trecut de Modena, Pisa și Roma, iar prezența în sferturi este o reușită, după ce în sezonul 2022/2023 formația era eliminată în această fază de Fiorentina.

Ce schimbări pregătește Chivu pentru Inter - Torino

Presa din Italia notează că Chivu pregătește mai multe schimbări, cu gândul la meciurile decisive din campionat.

În poartă ar urma să apară Josep Martinez, iar defensiva să fie alcătuită din De Vrij, Acerbi și Carlos Augusto.

Benzile ar putea fi asigurate de Darmian și tânărul Matteo Cocchi, în timp ce la mijloc sunt așteptați Diouf, Frattesi și Mkhitaryan. În atac, surpriza ar fi cuplul Pio Esposito - Bonny.

Potrivit publicației Pazzi di Fanta, acestea sunt echipele probabile: