Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, nu va juca la Milano partida cu Torino din sferturile de finală ale Cupei Italiei.

Duelul programat miercuri seară nu se va disputa pe „Giuseppe Meazza”, ci pe „U-Power Stadium” din Monza.



Decizia nu are legătură cu rezultatele sportive, ci cu indisponibilitatea stadionului din Milano.

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter joacă în Cupa Italiei pe alt stadion



„San Siro” este folosit în această perioadă pentru evenimentele legate de Jocurile Olimpice de Iarnă, inclusiv ceremonia de deschidere, motiv pentru care arena nu poate găzdui meciuri oficiale în această săptămână.



Astfel, Inter este nevoită să părăsească Milano pentru confruntarea cu Torino, una importantă pentru liderul din Serie A, în condițiile în care Cupa Italiei rămâne un obiectiv major pentru club.



Chiar dacă partida se joacă la Monza, interiștii se vor simți aproape ca acasă. Orașul se află la mică distanță de Milano, iar mulți suporteri sunt așteptați să facă deplasarea.



Totuși, ultrașii din Curva Nord nu vor fi prezenți. Aceștia au primit interdicție de deplasare până la 23 martie, după incidentele de la meciul cu Cremonese, când o petardă a fost aruncată în apropierea portarului advers.



Inter ar urma să revină pe „Giuseppe Meazza” imediat ce stadionul va deveni din nou disponibil pentru competițiile fotbalistice.

