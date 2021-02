"Nu vreau sa fiu inteles gresit!" Ce a spus Giroud dupa ce a marcat SPECTACULOS din foarfeca pe Arena Nationala

Atletico Madrid a fost invinsa de catre Chelsea pe Arena Nationala, scor 0-1, in prima mansa a optimilor Champions League.

In minutul 69, Giroud a avut o super executie. Campionul mondial a reusit o lovitura din foarfeca din care a trimis mingea in poarta. In prima faza, golul a fost anulat pe motiv de offside, dar dupa ce arbitrul s-a consultat cu cei din camera VAR, reusita a fost validata.

Dupa meci Giroud a fost foarte increzator si a spus ca este constient de talia adversarului pe care il va intalni in retrurul de la Londra.

"Am aratat din start intentiile noastre de a castiga partida. Am incercat sa le cream probleme. Am fost foarte solizi in defensiva, intr-o forma buna. Cred am avut ocaziile mai bune. A fost un succes important in acesta seara. Stim cat de important este golul in deplasare in cupele europene. Sunt fericit ca am putut sa imi ajut echipa.

Suntem increzatori. Suntem constient ca am intalnit si vom mai intalni o echipa la cel mai inalt nivel. Ne cunoasteam punctele forte. Acum trebuie sa stam concentrati si sa ne facem treaba. Nu am exces de incredere, nu ma intelegi gresit. Nu stiu ce sa zic despre gol. Am fost fericit ca mingea a intrat in poarta. Nu m-am gandit daca e offside sau nu. Pana la urma nu a fost", a spus Giroud dupa meci.