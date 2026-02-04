Mohammad Amini, jucător al echipei SLUC Nancy, a anunţat că a decis să nu mai poarte tricoul naţionalei iraniene de baschet în următoarele meciuri internaţionale, invocând dorinţa sa de a vedea un „Iran paşnic”, relatează Le Figaro.

Decizia lui Mohammad Amini

Tensiunile care agită Iranul se resimt până şi în rândul sportivilor iranieni din străinătate. Mohammad Amini, baschetbalist la SLUC Nancy în campionatul francez, a anunţat duminică că a decis să nu onoreze convocarea în echipa Iranului pentru următoarele meciuri internaţionale (27 februarie şi 2 martie) care contează pentru calificarea la Cupa Mondială din 2027. O decizie ce vine în urma a sute de morţi de la începutul valului de proteste împotriva regimului, care durează de aproape o lună.

„De când eram copil, visam să port într-o zi tricoul echipei naţionale a ţării mele. Pentru mine, era mai mult decât un simplu tricou, era încrederea poporului... Speranţele, rugăciunile şi dragostea unei naţiuni”, a scris Amini, în vârstă de 20 de ani, într-o postare pe Instagram. „Astăzi, în timp ce poporul meu este în doliu, a nu purta tricoul echipei naţionale este modul meu de a aduce un omagiu populaţiei ţării mele natale”, a continuat el.

Căpitanul Iranului şi-a anunţat şi el refuzul

„Cu inima plină de durere, nu sunt pregătit să port acest tricou. Dar respectul şi angajamentul meu faţă de poporul iranian vor rămâne pentru totdeauna gravate în inima mea. Sperând într-un Iran paşnic, împreună”, a concluzionat sportivul care joacă la Nancy din 2024, după doi ani la Monaco. Amini a jucat 17 din cele 18 meciuri ale clubului clasat pe locul 11 în Betclic Élite, în acest sezon, cu o medie de 7,8 puncte în 23 de minute pe meci.

Acesta urmează astfel paşii căpitanului echipei iraniene, Behnam Yakhchali (30 de ani), care a comunicat o decizie identică în ziua precedentă. „În ultima perioadă, oamenii nu se simt bine şi nu pot rămâne indiferent la această suferinţă. De aceea, până când moralul oamenilor se va îmbunătăţi şi inimile lor vor găsi pacea, am decis să rămân alături de ei şi să nu fiu prezent alături de echipa naţională”, a justificat fundaşul Gladiatorilor din Trier, din divizia a doua germană.

Jacques Schneider, antrenorul lui Yakhchali la Trèves, i-a acordat sprijinul său. „În calitate de căpitan al echipei naţionale, el joacă un rol important în ţara sa. Îl susţinem pe deplin şi suntem conştienţi că regimul iranian va interpreta negativ decizia sa. Behnam este unul dintre cei mai curajoşi jucători cu care am lucrat vreodată. Îi admir atitudinea”, a declarat el.

News.ro