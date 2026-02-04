Inter Milano a învins-o pe Cremonese cu 2-0 în deplasare, în etapa a 23-a din Serie A, însă formația pregătită de Cristi Chivu s-a ales cu o sancțiune.

Inter Milano, amendată după succesul cu Cremonese

Lidera din campionatul Italiei a fost amendată cu 50.000 de euro, după ce portarul Audero a fost lovit de o petardă aruncată de fanii „nerazzurri”.

Inter a scăpat de o penalizare mai drastică, deoarece a ajutat la prinderea făptașilor și s-a disociat, în meci și la final, de comportamentul suporterilor respectivi.

„Inter Milano a fost amendată cu 50.000 de euro pentru incidentul de la Cremonese. Judecătorul sportiv a sancționat clubul 'Nerazzurri', după ce a fost aruncată o petardă în portarul advers Emil Audero.

Amenda vine nu doar pentru aruncarea de materiale pirotehnice (fumigene, petarde etc.) pe teren, ci și pentru lovirea unui jucător advers, amețirea acestuia și suspendarea forțată a meciului.

Motivul pentru sancțiunea nu a fost mai severă

Judecătorul a luat însă în considerare disponibilitatea și cooperarea echipei 'Nerazzurri' în identificarea aproape imediată a celor responsabili de incident, precum și disocierea evidentă demonstrată de jucători pe teren, în timpul meciului și ulterior”, a notat Gazzetta Dello Sport.

Inter Milano este lideră în Serie A. Formația lui Cristi Chivu a strâns 55 de puncte și este urmată de AC Milan (50), Napoli (46) și Juventus (45).