„Tricolorii” lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia, pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială.

Partida se va disputa pe stadionul „Beșiktaș Park”, iar Federația Română de Fotbal a anunțat oficial detaliile legate de biletele destinate suporterilor români.

FRF a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru Turcia - România!

Tichetele vor fi puse în vânzare online începând de vineri, 6 februarie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul unui bilet este de 145 de lei, aproximativ 27 de euro, iar fanii României vor avea la dispoziție 2.130 de locuri, toate în Peluza Nord.

După încheierea procesului de vânzare, FRF va transmite lista cumpărătorilor către Federația de Fotbal din Turcia, pentru personalizarea biletelor.

În aproximativ cinci zile, acestea vor fi returnate către FRF, urmând ca, din 13 martie, biletele să fie livrate online prin operatorul Bilete.ro.

Dacă România va trece de Turcia, va juca finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

O eventuală calificare ar duce naționala la Campionatul Mondial, unde „tricolorii” ar urma să întâlnească, în faza grupelor, SUA, Paraguay și Australia.

Programul României în baraj: