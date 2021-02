BREAKING NEWS | Tiger Woods este in operatie dupa ce s-a rasturat cu masina intr-un accident! Vezi aici detalii despre starea jucatorului de golf

Starul din golf, Tiger Woods, a fost ranit marti dupa ce masina in care se afla s-a resturant in Los Angeles.

Woods se afla singur in masina, potrivit departamentului de politie.

"Tiger Woods a fost implicat intr-un accident cu o singura masina in aceasta dimineata in California, si a suferit mai multe rani la picioare. El este in operatie si va multumim pentru confidentialitate si sprijin", a spus agentul lui, Mark Steinberg.

Jucatorul de golf a fost scos din masina cu ajutorul instrumentelor de descarcerare, potrivit Departamentului de politie din Los Angeles. Masina a suferit pagube majore. Un elicopter a aratat masina din lateral, cu partea frontala puternic lovita si cu Airbagurile declansate. Apava se afla chiar pe marginea unui drum, de pe un deal.