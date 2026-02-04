La momentul redactării acestui articol, Rapid este lider, cu 48 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, care are 46 și un meci în minus. Dinamo ocupă locul 3, cu 45 de puncte, iar U Cluj este pe 4, cu 42. Pe locul 5 se află nou-promovata FC Argeș, în timp ce FC Botoșani închide zona de play-off, cu 39 de puncte. Sub linie se află UTA, Oțelul, CFR Cluj, Farul și FCSB, roș-albaștrii fiind abia pe locul 11, cu 34 de puncte.

Dorin Goian o dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”

Dorin Goian a analizat cursa extrem de echilibrată pentru primele 6 locuri și consideră că, în acest moment, patru echipe sunt aproape sigure de play-off: Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid și U Cluj.

Fostul fundaș spune că și-ar dori să vadă FCSB în play-off, însă avertizează că misiunea este una extrem de dificilă.

„Este un campionat interesant. Fiecare punct contează, iar pentru noi, suporterii, este foarte bine. Este foarte bine că avem un campionat care se va disputa până în ultima etapă. Momentan sunt multe echipe care au șanse cel puțin matematice să prindă Play-Off-ul. Echipele sunt oarecum echilibrate valoric.

Nu avem un campionat grozav, trebuie să fim sinceri. Până la urmă, valoarea campionatului este dată de rezultatele echipelor participante în cupele europene. Este cel mai bun mod de a ne compara cu ceilalți. Și neavând momentan echipe în cupele europene, este clar că nu avem un campionat puternic. Dar s-a echilibrat, iar acum două victorii consecutive te pot propulsa în zona de Play-Off, cum la fel, două înfrângeri la rând te pot duce în partea inferioară a clasamentului.

Îmi place cum joacă Craiova, Dinamo și Rapid. Mi-e greu să cred că cele 3 vor pierde Play-Off-ul. Apoi, cred că U Cluj va prinde Play-Off-ul, mai ales după victoria importantă cu FC Argeș. Au acumulat puncte foarte importante. Au bătut și în Giulești și joacă foarte bine. Au un antrenor bun și trec printr-o perioadă foarte bună.

Cred că și Botoșaniul va prinde Play-Off-ul. Mi-aș dori să reușească. Dar sunt într-o scădere de formă, n-au mai reușit să câștige în ultima perioadă. Mi-aș dori să apară și FCSB-ul, deși este greu. N-au voie să mai piardă puncte. N-au voie să se încurce. CFR-ul, la fel, mi-e greu să cred că va ajunge în Play-Off, deși sunt pe o pantă ascendentă. Dar cele 4 echipe, Craiova, Dinamo, Rapid și U Cluj, sunt sigure de Play-Off”, a spus Dorin Goian, la Sport Total FM.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani din cadrul etapei #25. Cele două formații e vor duela pe stadionul „Arena Națională” din București, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.