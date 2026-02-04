Jurnaliștii olandezi susțin că Peter Bosz s-a decis în privința lui Dennis Man, iar tehnicianul va miza pe internaționalul român în formula de start pentru meciul cu Heerenveen din sferturile Cupei Olandei.

Dennis Man, din nou titular la PSV

”Bosz îl introduce în echipa de start pe jucătorul revenit după accidentare”, au titrat olandezii de la VoetbalPrimeur.

Anterior, Dennis Man acuzase probleme medicale la partida cu Bayern Munchen din Champions League și a ratat și meciul din campionat cu Feyenoord.

Bosz anunțase deja că internaționalul român s-a refăcut și ar putea juca împotriva lui Heerenveen: ”Se antrenează din nou cu noi astăzi. Dacă totul merge bine, va fi în lot!”.

”La mijlocul terenului, numele obișnuite sunt Paul Wanner, Joey Veerman și Ismael Saibari. În atac, Man pare să revină imediat în echipă, în detrimentul lui Esmir Bajraktarevic”, au mai scris olandezii.

Dennis Man are parte de un sezon bun până în momentul de față la PSV. Fotbalistul român a adunat 24 de apariții în tricoul olandezilor și a contribuit cu șase goluri și șase pase decisive.