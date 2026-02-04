Radu Drăgușin a revenit de curând în primul 11 al lui Tottenham, după ce s-a vorbit intens în această iarnă despre plecarea sa de la gruparea londoneză, în încercarea de a prinde minute înainte de barajul pentru Cupa Mondială din luna martie.

Veste mare pentru Drăgușin! Plecarea lui Cristian Romero de la Tottenham, dată ca sigură

Deși s-a discutat despre interesul unor echipe precum AS Roma, AC Milan sau RB Leipzig, Drăgușin nu a primit acceptul lui Spurs pentru a pleca, astfel că va rămâne la Tottenham cel puțin până în vară.

Se pare însă că reticența lui Tottenham de a-l lăsa pe Drăgușin să plece nu a fost întâmplătoare. Tottenham se confruntă cu probleme în compartimentul defensiv, iar, în vară, ar putea pierde încă o piesă importantă din apărare.

Englezii de la London World susțin că în această iarnă nu a existat niciun pericol ca unul dintre cei doi fundași centrali pe care Thomas Frank se bazează în formula de start, Cristian Romero și Micky van de Ven, să plece. Cu toate acestea, britanicii spun că acest lucru se poate schimba în vară.

Se pare că argentinianul Cristian Romero are mari șanse să se despartă de Spurs în vară, iar jurnalistul sud-american Gaston Edul dă ca sigură plecarea campionului mondial de la Tottenham. Jurnalistul spune că un club din La Liga, despre care s-a spus că ar fi Real Madrid, a pregătit deja o ofertă pentru a parafa transferul lui Romero în vară, însă ar exista interes și din partea unui club din alt campionat de top.

Cristian Romero a recunoscut că și-ar dori să ajungă în La Liga: ”La Liga este singurul campionat important în care mi-a mai rămas să joc. Sincer, mi-ar plăcea foarte mult. Aș vrea să evoluez acolo, pentru că este campionatul care îmi lipsește”, a spus Romero.