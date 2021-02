Planul IREAL al lui Becali dupa scandalul in care a fost implicat Coman! "O sa-i dau 50.000 de euro pe luna! Eu am grija de copiii mei" Dezvaluiri despre starea fotbalistului

Florinel Coman are probleme cu legea dupa ce a fost prins conducand fara permis valabil in Romania pe autostrada.

'Perla' de la FCSB a vorbit cu patronul echipei imediat dupa izbucnirea scandalului, iar Becali a spus ca fotbalistul era afectat de cele intamplate.

Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca are planuri mari cu Florinel Coman, pe care este dispus sa-l sustina in continuare si sa-l ajute in cazul in care echipele mari nu se vor mai interesa de el in urma acestui incident.

"Se poate sa-i dea puscarie 1, 2, 3 ani, e adevarat. E grav, dar nu chiar atat de rau. Daca o sa aiba o cota joasa, eu am grija de copiii mei, o sa joace la FCSB si o sa-i fac 50.000 de euro pe luna. Acum are 20.000, ii fac 50.000.

Florinel e inteligent, face glume, dar nu e lider, pentru ca face caterinca, iar un lider nu are voie sa glumeasca. Depinde de familie, de educatia aia de mic copil, de caracterul parintilor.

Vreau sa spun ca Man castiga tot la fel, dar niciodata nu a mers cu 165 de km/h. Sunt oameni si oameni, altii mai teribilisti, agresivi, impulsivi. Le-am spus: 'Il vedeti pe Ronaldo: munca, munca si iar munca'.

Eu ma bucur acum ca o sa se cuminteasca mai mult. I-am spus: 'Nu faci puscarie pentru asta', iar el tremura. I-am spus: 'Florinele, aia care dau pe tine 20 de milioane se intereseaza cu totul despre tine. Ii intereseaza lucrurile astea'.

Lui i-a fost jena mai mult de viteza. 'Mi-e rusine si de dumneata, si de MM', a zis. Era foarte suparat. E grav, dar nu rau, pentru ca el a luat un carnet si e inregistrat acolo. Daca se duce militia din Romania sa faca ancheta acolo, nu poate. Sa vada daca e inregistrat, nu poate", a declarat Gigi Becali, potrivit Realitatea Plus.