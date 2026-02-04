Vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care o primesc în fiecare zi,” a scris ambasadorul Transylvania Open, Simona Halep, pe rețelele sociale.

Sunt recunoscătoare pentru această călătorie, împăcată cu decizia luată și mândră de tot ceea ce am realizat.

„Înapoi pe acest teren, la un an după ce am spus 'la revedere!' tenisului profesionist. Mă regăsesc într-un rol complet nou.

Depășită cu 6-1, 6-1, de Lucia Bronzetti, într-un meci în care scorul a contat mai puțin, fostul număr unu WTA din țara noastră a părăsit lumea tenisului netulburată de hotărârea luată, deoarece acuza o stare de epuizare psihică, dublată de o fragilitate fizică, avută în ultimii ani ai carierei de jucătoare profesionistă de tenis.

Ce a declarat Simona Halep pentru Știrile PRO TV, despre decizia retragerii din 2025

Fostul număr 1 WTA a dezvăluit că s-a gândit din timp la retragere, notându-și vulnerabilitățile fizice, pe care le vede ca principal factor care a condus la retragerea din tenis, și nu inactivitatea prelungită nedrept la 18 luni, în loc de 9 - conform instanței supreme în sport, TAS -, cauzată de cazul de dopaj.

„Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută,” a punctat Simona Halep, exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

Simona Halep, bucuroasă că s-a odihnit în primul an, după retragere. Acum, vrea să revină cât mai mult în tenis

„Chiar dacă e un pic prea frig, mă bucur să revin la Cluj și să îi reîntâlnesc pe oamenii dragi. A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia.

Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul,” a dezvăluit Simona Halep, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

„Tenisul încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic.”

Despre sentimentele care o încearcă, la revizitarea Arenei BT din Cluj, la un an de la retragere Simona Halep a admis că a avut emoții când a văzut terenul de joc pregătit pentru această ediție.

„Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune. Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo,” a precizat Simona Halep, în interviul oferit exclusiv PRO TV.