Thomas Tuchel trage un semnal de ALARMA dupa victoria de pe Arena Nationala! "Cand joci cu Atletico, nimic nu se termina dupa un gol"

Atletico Madrid a fost invinsa de catre Chelsea pe Arena Nationala, scor 0-1, in prima mansa a optimilor Champions League.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Giroud cu o super executie din foarfeca. Thomas Tuchel, antrenorul londonezilor, a ramas calm dupa aceasta victorie si a declarat ca atunci cand joci impotriva lui Atletico, nimic nu este inca terminat.

"A fost un meci foarte intens, am reusit recuperari multe. Am facut un pressing foarte bun. Am vrut sa avem intensitate in timpul partidei, pentru ca asta este fotbalul din Premier League. Atletico Madrid este o echipa contra careia este foarate greu sa iti creezi ocazii de gol si am incercat sa facem cat mai putine greseli in ultimii 25-30 de metri.

Sunt multe lucruri de imbunatatit, jucatorii ataca precum un grup. Alcatuiesc un grup puternic. Trebuie sa fim putin mai individualisti in toate competitiile. Ne asteapta 4 meciuri grele in Premier League, nu ma gandesc foarte mult la rezultatul din seara asta, pentru ca mai avem foarte multe partide. Suntem la jumatatea dublei din optimi, nu ne putem numi calificati in sferturi. Cand intalnesti pe Atletico, nimic nu este inca terminat", a declarat antrenorul lui Chelsea la finalul meciului.