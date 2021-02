Bogatii de la City au si ei un Florinel Coman al lor! :) Cine este jucatorul care isi conducea bolidul de jumatate de milion de euro fara permis

Dupa ce Florinel Coman a fost prins cu un permis care nu este valabil in Romania, un caz asemanator s-a petrecut in Anglia.

Fundasul transferat pentru 50 de milioane de euro in urma cu ceva ani, Benjamin Mendy, a fost prins de politia britanica conducand masina sa excentrica, un Lamborghini de 500.000 de euro, fara permis de conducere sau asigurare a masinii.

Dupa legislatia din Marea Britaniei, jucatorul a fost amendat cu 1.000 de lire sterline, iar politia i-a confiscat masina, pana cand acesta isi va rezolva problemele si va intra in legalitate.

Mendy poate avea probleme mari cu Manchester City si Pep Guardiola, deoarece este recunoscuta strictetea si importanta pe care o acorda atat antrenorul spaniol, cat si clubul, problemelor extrasportive care pot afecta imaginea jucatorului, dar si a echipei.

Manchester City ace Benjamin Mendy fined £1k after driving £475k Lamborghini without insurance or licence

