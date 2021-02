Reactia lui Simeone dupa ce a fost rapus pe Arena Natioana de Chelsea! "Totul se decide la Londra!"

Atletico Madrid a fost invinsa de catre Chelsea pe Arena Nationala, scor 0-1, in prima mansa a optimilor Champions League.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Giroud dintr-o foarfeca spectaculoasa. Dupa meci, Diego Simeone a declarat ca niciuna dintre echipa nu a avut ocazii clare de gol si ca totul se va decide la Londra.

"A mai ramas un meci, nu s-a decis totul. Practic nu a fost nicio ocazie de gol pentru ambele echipe in aceasta seara. Sigur ca ei sunt intr-o pozitie mai buna acum ca au castigat cu 1-0. Conteaza eficienta, a fost acea faza in care s-a spus ca este offside, pana la urma nu a fost. In urmatorul meci incercam sa jucam.



Jucatorii au fost foarte disciplinati, nu am fost sufiecienti de precisi. Acum ei sunt mai bine pozitionati pentru calificare, insa totul se decide la Londra", a spus Simeone dupa meci.