Sorana Cîrstea (36 de ani) conduce șirul celor trei jucătoare de tenis din România care se clasează în prima sută mondială.

Sfertul de finală atins în turneul de mare șlem de la Paris a menținut-o pe sportiva din Târgoviște pe a optsprezecea poziție a ierarhiei mondiale.

Sorana Cîrstea, stabilă pe locul 18 al clasamentului WTA

Înainte de participarea în turneul WTA 500 de la Queen's, Jaqueline Cristian a aflat că a coborât șase poziții în ierarhia mondială, până pe locul 38. Eliminată în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, Cristian a înregistrat această scădere pentru că nu și-a apărat punctele aferente calificării în turul trei, reușite în 2025.

Învinsă în același prim tur pe zgura din capitala Franței, Gabriela Ruse a coborât unsprezece locuri și ocupă poziția cu numărul 88.

Între locurile 101-200 WTA, România nu mai dispune de nicio jucătoare, dar le are pe Irina Begu (208 WTA), Miriam Bulgaru (255 WTA) și Elena Bertea (287 WTA) clasate în următoarea sută mondială.