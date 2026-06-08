GALERIE FOTO Pașaportul minte, clasamentul WTA, nu: Sorana Cîrstea, în postură ideală pentru Wimbledon, după rezultatul de la Roland Garros

Pașaportul minte, clasamentul WTA, nu: Sorana Cîrstea, în postură ideală pentru Wimbledon, după rezultatul de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea vede cu ochi buni apropierea turneului de mare șlem de la Wimbledon.

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Jaqueline CristianGabriela RuseTenis WTAclasament WTASorana Cirstea
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Sorana Cîrstea (36 de ani) conduce șirul celor trei jucătoare de tenis din România care se clasează în prima sută mondială.

Sfertul de finală atins în turneul de mare șlem de la Paris a menținut-o pe sportiva din Târgoviște pe a optsprezecea poziție a ierarhiei mondiale.

Sorana Cîrstea, stabilă pe locul 18 al clasamentului WTA

Înainte de participarea în turneul WTA 500 de la Queen's, Jaqueline Cristian a aflat că a coborât șase poziții în ierarhia mondială, până pe locul 38. Eliminată în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, Cristian a înregistrat această scădere pentru că nu și-a apărat punctele aferente calificării în turul trei, reușite în 2025.

Învinsă în același prim tur pe zgura din capitala Franței, Gabriela Ruse a coborât unsprezece locuri și ocupă poziția cu numărul 88.

Între locurile 101-200 WTA, România nu mai dispune de nicio jucătoare, dar le are pe Irina Begu (208 WTA), Miriam Bulgaru (255 WTA) și Elena Bertea (287 WTA) clasate în următoarea sută mondială.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea aeroport
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Sorana Cîrstea va fi cap de serie și în turneul de la Wimbledon

Unul dintre cele mai importante aspecte ale poziției ocupate de Sorana Cîrstea în ierarhia mondială îl reprezintă avantajul de a fi cap de serie în turneul de la Wimbledon.

Acest statut conferit de clasament a ajutat-o considerabil pe zgura de la Roland Garros, unde Cîrstea și-a putut egala cel mai bun rezultat al carierei - calificare în sferturile de finală - prin patru partide în care jucătoarea din România a fost favorită la victorie.

La revenirea în țară de la Roland Garros, Sorana Cîrstea a ținut să precizeze că nu se lasă afectată de vârsta pe care o vede în pașaport, dar nu o regăsește în mentalitatea sa.

„Sunt o persoană extrem de optimistă, cu multă energie. Nu mă simt de vârsta pe care o am în pașaport, însă, în același timp, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat. Cred că am progresat ca sportivă, dar și ca om, în toți acești ani, și încerc să mă bucur,” s-a autoevaluat Sorana Cîrstea.

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