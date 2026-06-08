Antrenor pentru CFR Cluj! Pe cine ar fi ales Ioan Varga

Antrenor pentru CFR Cluj! Pe cine ar fi ales Ioan Varga Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj se pregătește să instaleze un nou antrenor, după ce Daniel Pancu a plecat la finalul sezonului.

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Antonio FolhaCFR ClujIoan Varga
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În ultimele zile, Ioan Varga a anunțat că luni, 8 iunie, va anunța numele noului antrenor de la CFR, recunoscând totodată că și-ar dori să îl readucă la echipă pe Edi Iordănescu.

CFR Cluj ar fi bătut palma cu portughezul Antonio Folha

Fostul selecționer al României a transmis public că sunt șanse mici să revină la CFR Cluj, prioritatea sa fiind un contract în străinătate. După decizia lui Edi Iordănescu, ardelenii s-au reorientat și se pare că au identificat un tehnician străin.

Fanatik scrie că portughezul Antonio Folha este acum favorit să preia CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă de 55 de ani e liber de contract din 2024, când s-a despărțit de echipa secundă a lui FC Porto.

Fost internațional portughez și de 7 ori campion cu FC Porto, Antonio Folha are cariera de antrenor asociată tot cu formația de pe "Dragao". Tehnicianul a fost secund al lui FC Porto, în 2014, pentru câteva luni, iar ulterior a pregătit echipele de tineret ale clubului.

Ca principal în prima ligă, Folha are o singură experiență în carieră, cea de la Portimonense, din perioada iulie 2018 - ianuarie 2020. Ulterior, din 2021 și până în 2024, lusitanul a avut un nou mandat la echipa secundă a lui FC FC Porto.

În cazul în care mutarea se va confirma, Antonio Folha va deveni al patrulea antrenor portughez din Superliga pentru sezonul următor, după Filipe Coelho (Universitatea Craiova), Nuno Campos (Dinamo) și Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești).

Antonio Folha

Foto: Getty Imags

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Edi Iordănescu: "Am fost contactat de CFR Cluj, dar prioritatea mea e un contract din străinătate"

Dorința lui Varga pentru banca tehnică a fost revenirea lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer a admis că a fost contactat de CFR Cluj, însă a transmis că se află în negocieri cu un club din străinătate, motiv pentru care sunt șanse mici să semneze cu ardelenii.

  • În ultimele zile, Sport.ro a scris că Edi Iordănescu se află în negocieri avansate cu formația saudită Al-Taawoun. Detalii AICI.

Iordănescu a ținut să adreseze cuvinte de laudă atât patronului Ioan Varga, cât și lui Marian Copilu, revenit în funcție de conducere la CFR Cluj.

"În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar după multe speculații, consider că este momentul să clarific situația.

În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele. La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat. Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine, in plus rămân extrem recunoscător si pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!! 

Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui Cfr, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate. Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este ca in acest moment situația mea rămâne încă neclara, iar Cfr are nevoie de un antrenor cat mai repede….

În ceea ce privește CFR Cluj, îl cunosc foarte bine pe domnul Nelu Varga și știu că de-a lungul vieții și al activității sale a depășit numeroase obstacole. De fiecare dată a demonstrat capacitatea de a se reinventa, de a găsi soluții și de a repoziționa clubul atunci când contextul a fost dificil. Are un instinct aparte, atât în viață, cât și în fotbal, iar dragostea pe care o are pentru CFR Cluj este incontestabilă. Fără implicarea și sacrificiile sale, este greu de imaginat unde ar fi fost astăzi clubul. CFR a trecut prin momente complicate, dar a continuat să meargă înainte și să rămână la cel mai înalt nivel.

În plus, am observat câteva decizii care, din punctul meu de vedere, sunt foarte inspirate pentru viitorul clubului. Revenirea lui Marian Copilu reprezintă un câștig important și sunt convins că va aduce echilibru, competență și plus valoare în activitatea clubului. De asemenea, implicarea lui Cadu este o veste excelentă. El este una dintre marile embleme ale CFR-ului, iar cluburile puternice au nevoie de oameni reprezentativi, care cunosc identitatea și valorile locului. Alături de domnul Mureșan, care prezintă o experiență extraordinară și parte importantă din istoria clubului, cred că există premisele formării unei noi echipe de conducere capabile și care să menegereze bine, să ia deciziile corecte și să ducă din nou CFR-ul pe culmile performanței.

În ceea ce mă privește, probabil că e chestiune de timp până când se va clarifica situația mea și atunci cu toții veți afla exact ce se întâmplă. Până atunci, mulțumesc tuturor pentru interes, respect și încredere", a transmis Edi Iordănescu, într-o postare pe rețelele sociale.

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