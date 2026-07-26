Partida Cskiszereda - FCSB, din runda a doua a Superligii, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol FCSB conduce cu 2-0 grație reușitelor semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.

Pe cine a lăudat Ilie Dumitrescu după prima repriză din Csikszereda - FCSB

Fostul component al „Generației de Aur” i-a evidențiat pe jucătorii tineri de la FCSB după prima parte a meciului de la Miercurea Ciuc.

Ilie Dumitrescu a explicat că Mihai Toma a făcut o treabă excelentă pe ambele faze, iar Pădurariu a reușit să îl țină departe pe Anderson Ceara de poarta roș-albaștrilor, chiar dacă brazilianul a fost foarte activ în prima repriză.

„A fost o repriză bună (n.r. pentru FCSB) și mă bucur pentru cei tineri, Toma a făcut o repriză senzațională cu un efort util, eficient pe ambele faze, iar Popa a încercat și el. Pădurariu bun și ofensiv și defensiv, pentru că Ceara este cel mai periculos jucător de la ei. Radunovic mi se pare că nu mai are niciun fel de problemă.”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipele de start

CSIKSZEREDA (4-2-3-1): Pap - Paszka, Hegeduș, Palmeș, Trif - Csuros, Vereș (cpt.) - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel

Rezerve: Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony

Absenți: Bakos (accidentat);

Antrenor: Istvan Szabo

FCSB (4-3-3): Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase (cpt.) - D. Popa, Stoian, Politic