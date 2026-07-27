Lamphun Warriors a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în Thai League 1, cu 29 de puncte în 30 de etape, la mare distanță de campioana Buriram United.

Clubul din Asia a oficializat transferul pe 22 iulie, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Bun venit, Christian Ilic!”.

Austriaco-croatul a semnat cu Lamphun Warriors , formație care evoluează în prima ligă din Thailanda.

Christian Ilic , ex-Dinamo, și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de Bhayangkara Presisi FC din Indonezia.

Noul sezon din Thailanda debutează în septembrie, iar Ilic ar putea bifa primul meci oficial pe 6 septembrie, împotriva celor de la Uthai Thani FC.

Christian Ilic a evoluat pentru Dinamo în sezonul 2023/2024, după ce a venit liber de contract de la Doxa Katokopia. În tricoul „câinilor”, mijlocașul a adunat 25 de apariții și a reușit șase pase decisive.

Gabriel Glăvan îl lăuda pe croat

Debutul său a fost unul inspirat. Intrat pe teren într-o victorie cu FC Voluntari, scor 3-2, Ilic a oferit centrarea din care s-a născut golul decisiv.

La acel moment, directorul sportiv Gabriel Glăvan îl lăuda public: „Nu este o surpriză că Ilić a oferit centrarea de la gol. Christian chiar este un tip foarte OK. În ultimii trei ani a început să dea randament în zona centrală, iar pentru această poziție l-am adus și noi”.