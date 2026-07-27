Christian Ilic, ex-Dinamo, și-a găsit o nouă echipă după despărțirea de Bhayangkara Presisi FC din Indonezia.
Austriaco-croatul a semnat cu Lamphun Warriors, formație care evoluează în prima ligă din Thailanda.
Clubul din Asia a oficializat transferul pe 22 iulie, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Bun venit, Christian Ilic!”.
Christian Ilic, șase pase decisive la Dinamo
Lamphun Warriors a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în Thai League 1, cu 29 de puncte în 30 de etape, la mare distanță de campioana Buriram United.
Noul sezon din Thailanda debutează în septembrie, iar Ilic ar putea bifa primul meci oficial pe 6 septembrie, împotriva celor de la Uthai Thani FC.
Christian Ilic a evoluat pentru Dinamo în sezonul 2023/2024, după ce a venit liber de contract de la Doxa Katokopia. În tricoul „câinilor”, mijlocașul a adunat 25 de apariții și a reușit șase pase decisive.
Gabriel Glăvan îl lăuda pe croat
Debutul său a fost unul inspirat. Intrat pe teren într-o victorie cu FC Voluntari, scor 3-2, Ilic a oferit centrarea din care s-a născut golul decisiv.
La acel moment, directorul sportiv Gabriel Glăvan îl lăuda public: „Nu este o surpriză că Ilić a oferit centrarea de la gol. Christian chiar este un tip foarte OK. În ultimii trei ani a început să dea randament în zona centrală, iar pentru această poziție l-am adus și noi”.