Peste 27.000 de suporteri au umplut stadionul „Ion Oblemenco”, iar atmosfera din Bănie a fost una incendiară. Echipa lui Coelho nu le-a lăsat nicio șansă clujenilor și a rezolvat rapid „finala campionatului”.

David Matei a deschis scorul încă din minutul 3, cu un șut spectaculos, iar Al-Hamlawi a dus scorul la 2-0 doar câteva minute mai târziu. În repriza secundă, oltenii au continuat recitalul prin golurile marcate de Al-Hamlawi, Mekvabishvili și Băsceanu.

Marcel Popescu deschide șampania: „Joc de nivel de cupe europene!”

La o zi după fiesta din Craiova, Marcel Popescu, arhitectul ultimei echipe campioane din Bănie, a vorbit despre performanța echipei.

„Ce ar mai fi de spus? Nimic! En-fanfare, un sezon terminat en-fanfare, Craiova campioană cu un stadion care nu se vede în România, foarte rar și se poate întâmpla doar la Craiova și, mai mult de atât, cu un joc entuziasmant, cu un joc de nivel de cupe europene.

Faptul că au venit atât de mulți din toate colțurile lumii, și ți-am dat exemplu, venit din Guadelupa, mâine pleacă înapoi, au venit să vadă meciul. Cred că declicul și faptul că a ieșit campioană, la Craiova declanșează un mare proiect cu șanse enorme de a reuși și de a fi materializat foarte repede. La ce mă refer? Mă refer la accesul în Champions League, care ar fi fabulos!”, a declarat Marcel Popescu pentru Sport.ro.

Un fan a venit din Guadelupa pentru a vedea meciul!

Printre suporterii veniți să trăiască momentul istoric s-a numărat și Ionuț Vulpe, un român stabilit în Guadelupa. Fanul Craiovei a parcurs ruta Guadelupa - Martinica - Paris - București - Craiova, într-o călătorie de aproximativ 9.000 de kilometri și 32 de ore, pentru a fi prezent la meciul care a adus titlul în Bănie. VEZI FOTO MAI JOS