Barcelona și Manchester City luptă pentru starul de 70.000.000 de euro din Premier League

Barcelona este în căutarea unui nou atacant, după ce transferul lui Julian Alvarez pare să fi intrat în impas. Catalanii îl consideră pe starul argentinian prioritar, dar din cauza opoziție lui Atletico Madrid s-au orientat și înspre alte variante.

Hansi Flick își dorește un înlocuitor pentru poziția lăsată liberă de plecarea lui Robert Lewandowski și s-a orientat către un jucător care a impresionat în Premier League.

Starul din Premier League, în vizorul lui Manchester City și al Barcelonei

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, catalanii s-au interesat de Junior Kroupi, jucător pe care și Manchester City îl are în vizor.

Starul francez care abia a împlinit 20 de ani în iunie a reușit un sezon senzațional în tricoul lui Bournemouth.