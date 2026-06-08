Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Pașaportul minte, clasamentul WTA, nu: Sorana Cîrstea, în postură ideală pentru Wimbledon, după rezultatul de la Roland Garros

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura pentru prima oară în istorie în formatul cu 48 de echipe între 11 iunie 2026 și 19 iulie 2026.

Spania, marea favorită la CM 2026

Campioana en-titre a Europei, Spania, este marea favorită de la Mondial, în viziunea caselor de pariuri, cu o cotă de aproximativ 5.40.

Foarte aproape de iberici se situează reprezentativa Franței, cota 6.10, naționala care impresionează întotdeauna prin numeroasele opțiuni pe care le are la dispoziție în lot și în afara lui.

Bookmakerii o văd pe Anglia (7.50) pe podium în clasamentul marilor favorite, urmată de Portugalia (9.25), câștigătoarea Ligii Națiunilor, și Brazilia (9.50), cea mai de succes națională din istoria competiției, cu cinci trofee cucerite.

Alte cote de la CM 2026

Campioana en-titre mondială, Argentina, are doar cota 10, fiind urmată de Germania (15), Olanda (22), Norvegia (26), Columbia (32), Belgia (35) și Japonia (50).

Reprezentativa considerată cu cele mai mici șanse de succes este cea din Curacao, cu o uluitoare cotă 3.500!