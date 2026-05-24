Au văzut ce se întâmplă cu Ofri Arad la FCSB și au tras concluzia: „Cel mai nebun club din România”

Israelienii au comentat situația lui Ofri Arad la FCSB.

Ofri Arad a semnat cu FCSB la începutul acestui an, dar nu a reușit să se impună în primul 11 al echipei patronate de Gigi Becali.

Mijlocașul defensiv a venit accidenta de la Kairat Almaty și a avut nevoie de timp pentru a se acomoda, iar apoi a suferit o nouă accidentare și a jucat foarte puțin.

Ofri Arad, în meciul Metaloglobus - FCSB / Foto Sport Pictures
Presa din Israel a urmărit situația lui Ofri Arad la FCSB și au fost luați pe nepregătite de schimbarea deciziei lui Gigi Becali.

Omul cu banii de la echipa „roș-albastră” a spus inițial că mijlocașul israelian nu va mai face parte din planurile lui FCSB, iar apoi s-a răzgândit.

„După ce l-a criticat constant și l-a trecut pe lista neagră, excentricul patron al FCSB-ului, Gigi Becali, s-a răzgândit, după un singur meci. Va supraviețui mijlocașul israelian, care câștigă o avere, în cel mai nebun club din România?

Deci, ce a dus la schimbare? Arad a fost titular în meciul împotriva lui Hermannstadt acum câteva zile și a demonstrat abilități care l-au mulțumit pe patron și, momentan, va continua la echipă.

Ofri Arad câștigă 20 de mii de euro pe lună la FCSB, unul dintre salariile din lot. A venit ca agent liber de contract de la Kairat Almaty, care i-a aranjat și un bonus la transfer de 400 de mii de euro. Câștigul financiar a fost evident, dar vine și la pachet cu multe așteptări”, au scris israelienii.

Ofri Arad a bifat cinci meciuri în tricoul lui FCSB și a adunat doar 197 de minute.

Mijlocașul israelian este cotat la 1,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

