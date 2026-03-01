Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad în cadrul etapei #29 din Superliga României.

Scorul a fost de Mihai Lixandru în minutul 11, iar șase minute mai târziu gazdele restabileau egalitatea prin Hakim Abdallah.

Roș-albaștrii s-au dezlănțuit înainte de pauză și au punctat prin Cisotti (25') și Lixandru (33').

Mihai Lixandru, cu capul plecat după ce FCSB a ratat play-off-ul

Repriza secundă nu a fost lipsită de goluri, iar Daniel Bîrligea s-a alăturat listei marcatorilor în minutul 62. UTA a mai punctat Alomerovic în minutul 87.

La finalul partidei, Mihai Lixandru, omul meciului, care a înscris pentru prima data în cariera sa două goluri (DETALII AICI), a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații.

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a făcut o analiză a meciului și a anunțat că se gândește la barajul Conference League.

„Încerc să mă respect pe mine ca jucător, să respect clubul în primul rând, să facem tot ce depinde de noi. Suntem fotbaliști profesioniști. Asta este situația. Deja de dinainte de meci era o atmosferă grea în vestiar, eram foarte dezamăgiți.

Cum am spus, suntem jucători profesioniști, trebuie să câștigăm play-out-ul, să ne găsim motivația. Avem ocazia să jucăm o cupă europeană, trebuie să găsim un obiectiv care să ne motiveze și să scoatem maximul din acest sezon, din ce a rămas.

Cu siguranță și nu echipe ne-au scos din play-off, nu consider asta. Noi trebuia să ne câștigăm meciurile. Am pierdut foarte multe puncte și acum făceam toate calculele din lume. Am pierdut acasă cu Metaloglobus, două egaluri cu Sibiu, foarte multe puncte pierdute. Trebuie să învățăm din asta și să câștigăm toate meciurile de la începutul anului.

Vă dați seama, nu prea putem să vedem partea plină a paharului, dar asta este”, a spus Mihai Lixandru după meci.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 46 de puncte și va termina sezonul regular pe locul #7. UTA Arad este pe nouă cu 42 în cont.